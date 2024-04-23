 

В Криму ракетна тривога і пожежі в районах військових баз

  1. 23.04.2024
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Сьогодні на початку сімнадцятої години російські загарбники оголосили повітряну тривогу в окупованому Криму і перекрили рух на мосту через Керченську протоку, заявивши про запуск ракет Збройними силами України. Однак повідомлень місцевих жителів про вибухи ми так і не дочекалися.

Щоправда, Телеграм-канал «Крымский ветер» з посиланням на місцевих жителів з числа своїх підписників о 18:12 повідомив про сильну пожежу в центрі Севастополя.

А о 18:59 і 19:49 про пожежу в районі військового аеропорту біля Новофедорівки і Сак (біля Євпаторії). 

Також «Крымский ветер» вказує, що інтервенти надійно укріпили західну частину Кримського мосту боновими загородами від плавальних безпілотних дронів. І з надією додає, що східна частина споруди залишається без них…

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