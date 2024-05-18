В каких случаях нельзя носить контактные линзы
Линзы пользуются популярностью среди пациентов благодаря множеству преимуществ. Их назначают при близорукости, астигматизме и дальнозоркости. Иногда изделия используют в качестве альтернативы хирургическому вмешательству для улучшения зрения. Но всем ли можно их носить — рассмотрим ниже.
Противопоказания к линзам
Определить, подходит ли пациенту это средство, может только офтальмолог. В некоторых случаях линзы могут негативно повлиять на здоровье глаз. Противопоказания к ношению контактной оптики:
- системные инфекционные болезни;
- вывих хрусталика;
- инфекционное или воспалительное поражение органов зрения;
- косоглазие;
- глаукома;
- нарушение выработки слезы;
- конъюнктивиты разных видов;
- хронические воспаления век.
Все эти недуги вызывают зуд, жжение, боль, отеки глаз. Поэтому инородное тело в виде мягких приборов способно усугубить ситуацию. Если вы заболели и не можете отказаться от изделий, проанализируйте вариант использования однодневных линз. Они не нуждаются в дополнительном уходе. Кроме того, следите за гигиеной рук и применяйте антисептик перед процедурой.
Некоторые лекарства от простуды вызывают снижение остроты зрения. Если продолжать пользоваться оптикой, это усугубит дискомфорт и симптомы.
Также врачи запрещают такое средство при сниженной чувствительности роговицы. Перед тем как назначить контактные линзы, офтальмологи рекомендуют выполнить полную диагностику организма, чтобы исключить противопоказания.
Ограничения к использованию
Существуют ситуации, при которых можно носить эти изделия, но в редкостных случаях или непродолжительное время. К таким недугам относятся:
- ЛОР-заболевания воспалительного характера;
- простудные болезни, которые сопровождаются ринитом, лихорадкой и повышенной чувствительностью органов зрения;
- воспаление легких, пневмония, бронхит.
Эти недомогания провоцируют нарушение работы сальных желез, отток жидкости по каналам, которые вызывают раздражение глаз, их сухость. После излечения от болезни необходимо посоветоваться с врачом насчет использования контактной оптики.
Надевать линзы нельзя даже во время приема некоторых лекарственных препаратов. К таким относятся мочегонные и антигистаминные. Они выводят всю лишнюю жидкость из организма. Но вместе с ней могут осушиться и слизистые покровы. Впоследствии человек страдает сухостью глаз, и использование линз становится невозможным.
Вредно ли носить мягкую оптику — следует анализировать только индивидуально и лишь по заключению специалиста. Необходимо прислушиваться к его рекомендациям, особенно при наличии глазных и других заболеваний.
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