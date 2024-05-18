В каких случаях нельзя носить контактные линзы

Линзы пользуются популярностью среди пациентов благодаря множеству преимуществ. Их назначают при близорукости, астигматизме и дальнозоркости. Иногда изделия используют в качестве альтернативы хирургическому вмешательству для улучшения зрения. Но всем ли можно их носить — рассмотрим ниже.

Противопоказания к линзам

Определить, подходит ли пациенту это средство, может только офтальмолог. В некоторых случаях линзы могут негативно повлиять на здоровье глаз. Противопоказания к ношению контактной оптики:

системные инфекционные болезни;

вывих хрусталика;

инфекционное или воспалительное поражение органов зрения;

косоглазие;

глаукома;

нарушение выработки слезы;

конъюнктивиты разных видов;

хронические воспаления век.

Все эти недуги вызывают зуд, жжение, боль, отеки глаз. Поэтому инородное тело в виде мягких приборов способно усугубить ситуацию. Если вы заболели и не можете отказаться от изделий, проанализируйте вариант использования однодневных линз. Они не нуждаются в дополнительном уходе. Кроме того, следите за гигиеной рук и применяйте антисептик перед процедурой.

Некоторые лекарства от простуды вызывают снижение остроты зрения. Если продолжать пользоваться оптикой, это усугубит дискомфорт и симптомы.

Также врачи запрещают такое средство при сниженной чувствительности роговицы. Перед тем как назначить контактные линзы, офтальмологи рекомендуют выполнить полную диагностику организма, чтобы исключить противопоказания.

Ограничения к использованию

Существуют ситуации, при которых можно носить эти изделия, но в редкостных случаях или непродолжительное время. К таким недугам относятся:

ЛОР-заболевания воспалительного характера;

простудные болезни, которые сопровождаются ринитом, лихорадкой и повышенной чувствительностью органов зрения;

воспаление легких, пневмония, бронхит.

Эти недомогания провоцируют нарушение работы сальных желез, отток жидкости по каналам, которые вызывают раздражение глаз, их сухость. После излечения от болезни необходимо посоветоваться с врачом насчет использования контактной оптики.

Надевать линзы нельзя даже во время приема некоторых лекарственных препаратов. К таким относятся мочегонные и антигистаминные. Они выводят всю лишнюю жидкость из организма. Но вместе с ней могут осушиться и слизистые покровы. Впоследствии человек страдает сухостью глаз, и использование линз становится невозможным.

Вредно ли носить мягкую оптику — следует анализировать только индивидуально и лишь по заключению специалиста. Необходимо прислушиваться к его рекомендациям, особенно при наличии глазных и других заболеваний.