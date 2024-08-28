В Ізраїлі дитина випадково розбила 3500-річний глечик у музеї

Під час екскурсії до музею в Ізраїлі чотирирічний хлопчик випадково розбив глечик, якому від 3500 до 4200 років. Про це повідомляє BBC.

У музеї Хехт в Хайфі розповіли, що посудина датується бронзовим століттям між 2200 і 1500 роками до нашої ери — і є рідкісним артефактом, оскільки залишилася неушкодженою.

Глечик був виставлений біля входу в музей без скла, оскільки музей вважає, що є «особливий шарм» у демонстрації археологічних знахідок «без перешкод».

За словами батька хлопчика, Алекса, син злегка потягнув глечик до себе, бо хотів подивитися, що там всередині. У якийсь момент він впав і розбився. Чоловік був шокований, побачивши сина поруч з купою осколків, і спочатку навіть подумав, що це зробила не його дитина. Заспокоївши переляканого сина, він поговорив з охоронцем.

У музеї Хехта, який збирає археологічні та мистецькі предмети, повідомили, що дитину запросили на виставку разом з родиною на організовану екскурсію після інциденту, що стався кілька днів тому.

«Трапляються випадки, коли експонати навмисно псуються, і такі випадки розглядаються з великою суворістю, включно із залученням поліції. У цьому випадку, однак, ситуація була іншою. Глечик випадково пошкодила маленька дитина, яка відвідувала музей, і реакція буде відповідною», — розповіла BBC співробітниця музею Ліхі Ласло.

Заклад вже знайшов фахівця, який відновить розбитий артефакт.

У лютому 2023 року відвідувачка виставки сучасного мистецтва Art Wynwood у Маямі (США) випадково розбила порцелянову скульптуру американського художника Джеффа Кунса, вартістю 42 тис. доларів. Це була скульптура, що імітує фігурку собаки з повітряної кульки. Про це тоді повідомило ВВС.

За словами очевидця, місцевого художника Стівена Гемсона, коли він милувався скульптурою, жінка постукала по ній пальцем випадково, збивши її з постаменту. Спочатку він подумав, що це частина перформансу, але швидко зрозумів, що це був нещасний випадок.

«Коли ця штука впала на підлогу, це було схоже на те, як автомобільна аварія приваблює величезний натовп на шосе», — сказав Гамсон.

На щастя для жінки, ім’я якої залишилося невідомим, твір було застраховано. Відомо, що відвідувачка виставки – колекціонерка предметів мистецтва.