В Італії підтвердили рішення передати Україні SAMP/T

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні підтвердив, що Італія надасть Україні другу батарею SAMP/T, яка здатна збивати балістичні ракети. Про це повідомляє Reuters.

«Відомо, що ми відправимо SAMP/T, який є інструментом протиповітряної оборони та захисту, про який нас попросила сама Україна», — зазначив міністр.

Раніше ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомляли, що Італія може передати Україні ще одну систему ППО SAMP/T.

У минулому році Україна отримала перший комплекс ЗРК SAMP-T від Франції та Італії. Вважається, що ці системи за деякими характеристками перевершують американські Patriot.

Загалом в Італії є п’ять таких систем, і Рим має намір передати Києву ту з них, яку він позичав Словаччині. Ще частину систем використають для захисту місця проведення саміту G7. Новий пакет італійської допомоги також включатиме артилерію.

Нагадаємо, у середені травня стало відомо, що Франція готує для України нову військову допомогу, зокрема ракети до системи протиповітряної оборони SAMP/T. Про це заявив міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню на парламентських слуханнях.

Париж передасть Києву нову партію ракет «земля-повітря» Aster 30 для раніше поставлених комплексів SAMP/T (насправді такий комплекс у нас всього один, лише нещодавно Рим заявив про намір надати ще один, — ред.).

За його словами, він підписав другу партію ракет Aster. Таким чином, системи SAMP/T, які Франція передала разом з Італією, зможуть продовжити працювати і знищувати російські ракети.

Раніше Radio France Internationale заявило, що Франція надасть Україні більше далекобійних крилатих ракет Scalp, однак при цьому вона не спустошить власних стратегічних ракетних запасів.