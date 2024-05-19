В Ірані все ще шукають президента, припускають його загибель
В Ірані вже декілька годин на вухах всі силові структури. В країні задіяні всі ресурси, в тому числі Збройні сили, для пошуку президента країни Ебрагіма Раїсі, який зазнав катастрофи на вертольоті, повідомляє Reuters.
Начальник штабу Збройних сил Ірану Мохаммад Бакері наказав збройним силам, включаючи КВІР, армію і правоохоронні органи, задіяти «всі ресурси, обладнання і можливості для пошуково-рятувальних робіт у зв’язку з аварією вертольота президента Раїсі і його пасажирів».
Голова Іранського товариства Червоного Півмісяця Пір Хоссейн Коліванд повідомив, що 40 груп швидкого реагування проводять пошукові роботи в районі, де сталася аварія гелікоптера.
Він додав, що погодні умови вкрай несприятливі, а місцевість складна для навігації.
Іранський посадовець на умовах анонімності повідомив агентству Reuters, що життя президента Раїсі і міністра закордонних справ Хоссейна Амірабдоллахіана «під загрозою після аварії вертольота».
«Ми все ще сподіваємося, але інформація, що надходить з місця катастрофи, викликає велике занепокоєння», – сказав він.
Іранські державні ЗМІ повідомили, що причиною катастрофи стала погана погода, яка ускладнює рятувальні роботи.
«Зараз темно і почався дощ, але пошуки тривають. Рятувальні команди дісталися до району… проте дощ створив бруд, що ускладнює пошуки», – повідомив місцевий репортер державному телебаченню.
Державне телебачення зупинило всі свої регулярні програми, щоб показати молитви за Раїсі, які проходять по всій країні, а в кутку екрану – пряму трансляцію рятувальної операції.
Reuters зазначає, що катастрофа сталася на тлі зростаючих розбіжностей всередині Ірану через низку політичних, соціальних та економічних криз. Правителі Ірану стикаються з міжнародним тиском через спірну ядерну програму Тегерана і поглиблення військових зв’язків з Росією під час війни в Україні.
Раніше повідомлялося, що гелікоптер із президентом Ірану Ебрагімом Раїсі зазнав катастрофи у неділю, коли той повертався з Азербайджану.
Це сталося поблизу міста Джольфа, приблизно за 600 км на північний захід від столиці Ірану Тегерана.
Що було раніше
Іран передав російським окупантам близько 400 балістичних ракет з радіусом дій до 700 км. Нагадаємо, про це 21 лютого заявило інформаційне агентство Reuters з посиланням на анонімні іранські джерела. Частина переданих ракет належить до балістики малої дальності Fateh-110, зокрема Zolfaghar і здатна знищувати цілі на відстані від 300 до 700 кілометрів.
Одне з іранських джерел заявило, що постачання стартували на початку січня після того, як наприкінці 2023 року було укладено угоду на зустрічах між іранськими та російськими військовими та представниками служб безпеки в Тегерані та Москві. Другий неназваний іранський військовий чиновник уточнив, що вже відбулося щонайменше чотири постачання ракет.
Чиновник заявив, що частина ракет була відправлена до Росії на кораблі через Каспійське море, а частина — літаком.
«Будуть і інші поставки. Немає причин приховувати це. Нам дозволено експортувати зброю до будь-якої країни, до якої ми забажаємо», — заявив він.
Американський чиновник повідомив інформагентству, що Вашингтон фіксував свідчення активного просування переговорів між Росією та Іраном, але нині нема жодних ознак того, що постачання відбулося.
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