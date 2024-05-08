В Індії заарештували групу, яка вербувала найманців для війни в Україні

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  1. 08.05.2024
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Правоохоронці Індії заарештували чотирьох людей, які вербували найманців для війни проти України. Про це повідомило Центральне бюро розслідувань Індії (CBI).

Повідомляється, що вербувальники шукали потенційних найманців у кількох штатах.

Вони діяли через соцмережі та місцевих рекрутерів, пропонуючи «високооплачувану роботу в Росії». Молодим чоловікам вербувальники обіцяли допомогу зі вступом до приватних вишів Росії, а також безкоштовне продовження візи.

Тих, хто погодився, після приїзду до Росії відправляли на військову підготовку, а потім проти волі — до зони бойових дій.

Зазначається, що заарештовані працювали перекладачами і допомагали майбутнім найманцям оформляти візи, а також бронювати авіаквитки. Ключовим учасником схеми виявився громадянин Індії Ніджіл Джобі Бенсам зі штату Тамілнад.

Reuters пише, що іще в березні близько 35 громадян Індії обманом були втягнуті в Росію для подальшої участі у війні проти України. За даними видання, сім’ї двох громадян Індії, які вже загинули на боці РФ, заявили, що їхні чоловіки хотіли працювати в армії Росії на посаді «помічників». А в МЗС Індії повідомили, що кожен випадок «гаряче обговорювався» з Росією.

Зазначимо, що фашистська Росія веде підступну політику по всьом світові, в тому числі й щодо рекрутингу у ряди свого війська. Окрім Азії, підвищена активність нею фіксується у Африці. Особливо багато найманців було в перший рік повномасштабного вторгнення з Сирії, де Кремль контролює президента Асада.

Нагадаємо, Росія завербувала близько 2000 непальців для участі у війні проти України. Багато з них намагаються повернутись назад.

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