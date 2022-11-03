В Херсоні із будівлі ОДА зник російський прапор
В окупованому Херсоні сьогодні люди не помітили російського прапору на будівлі ОДА і облради. Про це серед інших повідомив й перший заступник голови облради Юрій Соболевський.
Невідомо хто зняв триколор — самі окупанти чи наші громадяни, які чекають на повернення законної влади.
Додамо, що останні тижні російські загарбники активно вивозять з Херсону і прилеглих населених пунктів «представників влади», а також займаються мародерством і грабіжництвом. В людей забирають автомобілі, з музеїв вивозять експонати…
З будівлі Херсонської облради зняли триколор pic.twitter.com/5MYCBtI184
— МОСТ ХЕРСОН (@most_ks_ua) November 3, 2022
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