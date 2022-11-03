В Херсоні із будівлі ОДА зник російський прапор

В окупованому Херсоні сьогодні люди не помітили російського прапору на будівлі ОДА і облради. Про це серед інших повідомив й перший заступник голови облради Юрій Соболевський.

Невідомо хто зняв триколор — самі окупанти чи наші громадяни, які чекають на повернення законної влади.

Додамо, що останні тижні російські загарбники активно вивозять з Херсону і прилеглих населених пунктів «представників влади», а також займаються мародерством і грабіжництвом. В людей забирають автомобілі, з музеїв вивозять експонати…