 

В Херсоні із будівлі ОДА зник російський прапор

  1. 03.11.2022
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В окупованому Херсоні сьогодні люди не помітили російського прапору на будівлі ОДА і облради. Про це серед інших повідомив й перший заступник голови облради Юрій Соболевський.

Невідомо хто зняв триколор — самі окупанти чи наші громадяни, які чекають на повернення законної влади.

Додамо, що останні тижні російські загарбники активно вивозять з Херсону і прилеглих населених пунктів «представників влади», а також займаються мародерством і грабіжництвом. В людей забирають автомобілі, з музеїв вивозять експонати…

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