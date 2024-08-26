В Чорному морі палають вишки Бойка

У Чорному морі між островом Зміїний (синій квадратик на мапі) і окупованим Кримом 24-го серпня палали три нафтогазові вишки (так звані Бойка, одна з них позначена червоним значком, інша поруч).

Про це з посиланням на супутникові знімки від 24-го серпня сьогодні на своїй сторінці у соціальній мережі «Х» повідомив англомовний OSINT-дослідник «MT Anderson».

На згенерованій ним світлині-мапі видно, що палають (червоні цятки) дві вишки, при чому друга (середня) димить. А з третьої валить густий чорний дим. В тексті «MT Anderson» впевнено констатує поежі на середній і південній вишках.

Вірогідно, рожева плямка на північній не сильно схожа на «гарантовану» пожежу.

Нагадаємо, у 2023 році українські військові повернули під контроль бурові газо- та нафтовидобувні платформи біля берегів Криму в Чорному морі, які росіяни захопили у 2014 році. Повідомлень про те, що їх знову контролює РФ, не було. Таким чином виходить, що наразі удар по вишках завдали саме російські фашисти.