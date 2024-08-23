Успіх Харріс. Демократи повірили у перемогу

Камала Харріс тепер вже офіційно кандидат у президенти США. І для її опонента Дональда Трампа не все так просто. Вихід Джо Байдена з гонки породив хвилю ентузіазму серед електорату та спонсорів демократів. Соцопитування показують, що за минулий місяць віце-президенту вдалося згуртувати навколо себе коаліцію з лібералів та центристів, а також чорношкірих виборців та інших меншин, які тяжіли до підтримки Трампа.

Харріс за Україну

У своїй промові, яка увінчала її висування на з’їзді Демократичної партії, Харріс обіцяла бути кандидатом для всіх американців, підтримувати середній клас і продовжувати зовнішньополітичний курс Байдена, у тому числі по Україні та в конфліктах на Близькому Сході.

Харріс почала з розповіді про свою матір, вченого-біолога з Індії, та батька, економіста з Ямайки. Вона малювала образ сім’ї із середнього класу, де віталися прогресивні культурні та політичні погляди.

Але, розповідаючи про дитинство, віце-президент також згадала свою найкращу подругу, яка зазнала сексуального насильства. Це вплинуло на рішення Харріс стати прокурором, щоб захищати безневинних жертв насильства. З цього моменту вона почала викладати свою політичну та економічну програму.

Вона обіцяла боротися за середній клас та знизити для нього податки, а також забезпечити будівництво нового житла.

Віце-президент також обіцяла підтримувати Україну та союзників по НАТО, захищати Ізраїль та не дати нападу ХАМАС повторитися, але при цьому домагатися перемир’я та припинити страждання мирних жителів у секторі Гази, а також підтримувати право палестинців на самовизначення.

«В якості верховного головнокомандувача, я гарантую, що в Америки завжди буде найсильніші і найлітальніші збройні сили у світі», — обіцяла вона.

Переворот перегонів

Здавалося, що рематч 78-річного Трампа і 81-річного Байдена неминучий, і вибори, що відбудуться в листопаді, викликали в основному апатію. Але раптово замість вибору між двома літніми білими чоловіками, обидва з яких уже були президентами, Демпартія запропонувала виборцям чорношкіру жінку на 18 років молодшу за суперника-республіканця. Відео з танцюючою, жартуючою та смішною Харріс заполонили соцмережі. Пожертви на її виборчу кампанію почали бити рекорди.

За перші одинадцять днів своєї виборчої кампанії Харріс отримала пожертвування від більшої кількості людей та корпорацій, ніж Байден за останній рік.

Трамп не знає, що робити?

Трамп, чия кампанія була ув’язнена на перемогу над Байденом, поки що не знайшов ефективної лінії атаки проти Харріс. Він досі не зміг придумати їй прізвисько, що запам’ятовується, як було з Хілларі Клінтон («Crooked Hillary», «брехлива Хілларі») і Байденом («Sleepy Joe», «Сонний Джо»). Він спробував зіграти на незвичайно довгому і гучному сміхі Харріс і називав її ‘Laffin’, тобто «сміється», але це прізвисько не прив’язалося.

Трамп та його політтехнологи все ще не визначилися і з основною лінією атаки на Харріс. У 2016-му Трамп успішно використав проти Клінтон головну її вразливість — скандали, яких було чимало в її довгій кар’єрі та кар’єрі її чоловіка, екс-президента Білла Клінтона. В останні місяці перед виборами ФБР перевіряла, чи не було порушено закону, коли Клінтон вела справи на посаді держсекретаря США через особисту електронну пошту. Розслідування закінчилося нічим, але збитків було завдано, і Трамп успішно використав для перемоги на виборах.

У біографії Харріс скандалів рівня Клінтонів немає й близько. За останній місяць Трамп перепробував кілька підходів. Він ставив під питання етнічну ідентичність Харріс, стверджуючи, що вона зовсім недавно почала називати себе чорношкірою, а до цього завжди підкреслювала своє індійське коріння. Це не так — Харріс завжди однаково асоціювала себе з обома культурами. Більше того, вона закінчила Говардський університет — один із історичних чорних коледжів, які створювалися для афроамериканського населення після скасування рабства у США.

Суперечки про етнічну ідентичність Харріс не викликали живого інтересу.

Всю весну і літо Байден відставав від Трампа в соцопитуваннях, щоправда, незначно — переважно на відсоткові. Але Харріс майже відразу вийшла вперед у соцопитуваннях, і поки що перевага в її бік тільки зростає. До середини цього тижня її перевага склала 3.3% у середньому по країні — 47% виборців схиляються до того, що проголосуватиме за неї, і лише 43.7% — за Трампа.

Мінливі перспективи обох кандидатів

Згідно з опитуванням від 15 серпня, Камала Харріс наразі лідирує або зрівнялася по голосах з експрезидентом Дональдом Трампом в більшості ключових штатів.

Результати опитувань показали, що Харріс випередила Трампа в Аризоні, Мічигані, Північній Кароліні, Пенсильванії та Вісконсині.

«У Джорджії голоси поділились порівну. Єдиним ключовим штатом, де Трамп утримує перевагу, є Невада, але Гарріс скоротила відрив на 6 пунктів від моменту проведення останнього опитування у травні»,— йдеться у матеріалі TheHill.

Однак, як зазначає експерт із політики США, аналітик із дезінформації Детектора медіа, позаштатний співробітник Інституту глобального управління Артур Колдомасов, робити якісь зараз висновки щодо результату виборів на основі соцопитувань або інших прогнозів доволі рано.

«І в нас були прецеденти, коли, наприклад, згідно з соцопитуваннями, мав би перемогти один кандидат, а в реальності перемагав інший. І це зумовлюється специфікою соцопитувань і специфікою виборчої системи Сполучених Штатів, яка не є прямою»,— каже експерт в ефірі Українського радіо.

Як зазначає політолог Олег Саакян в своєму блозі на YouTube, у Трампа залишаються шанси стати президентом США.

«Але виглядає так, що ці шанси меншають. Наразі б я сказав, що вірогідність перемоги Камали Харріс значно вище. Як на момент прямо зараз, так і в динаміці», — каже експерт.

Політолог підкреслює, що на виборах в США стався рідкісний випадок: Трамп потрапив в ситуацію так званого фальш-старту. Його виборча кампанія стартувала зарано та ризикує «перегоріти» через те, що чинний президент Джо Байден неочікувано зняв власну кандидатуру. Тобто старт виборчої кампанії перемістився на момент висування Камали Харріс.

«Таким чином, він (Трамп — ред.) опинився в ситуації фальш-старту, коли в нього вже пік кампанії підійшов під час його дебатів з Байденом. І він зараз біжіть швидко, щоб буквально стояти на місці», — каже експерт.

А от у Камали Харріс все попереду, її кампанія поки що рухається вперед по інерції. Активні дії вицепрезидентки можна очікувати приблизно в вересні, коли відбудуться дебати між.

«Тому, на сьогодні, Трампу ні за що вхопитися по ній, вона не дає жодних активностей, не дає нічого нового. […] По всіх гострих темах вона тримає мовчанку», — каже Саакян.

У Камали Харріс, з точки зору динаміки, є всі шанси перемогти в президентських перегонах, робить висновок експерт.

Але Трамп в теорії може отримати різке підсилення, за рахунок голосів від третього кандидата.

Фактор Роберта Кеннеді

Наприкінці березня 2024 племінник вбитого 60 років тому президента США Джона Кеннеді Роберт Ф. Кеннеді-молодший балотувався в президенти Штатів як незалежний кандидат. Кеннеді відверто не любить Україну, він знаний прихильник теорій змов. Попри те, що на старті кампанії соціологія малювала для нього нульові рейтинги, наразі він набирає приблизно 6% підтримки. І ці відсотки може отримати Трамп.

ЗМІ пишуть, що Кеннеді-молодший розглядає можливість завершити свою кампанію та підтримати Трампа. Напарниця (кандидат у віцепрезиденти) політика Ніколь Шанахан заявила в подкасті, що передвиборча кампанія її кандидата розглядає таку можливість. За її словами, це рішення покликане зменшити «ризик» того, що Камала Харріс переможе.

І схоже, що процес розпочався. 22 серпня політик вже подав документи на зняття своєї кандидатури з президентських виборів у штаті Аризона.

Дональд Трамп своєю чергою заявив, що буде відкритий для того, щоб Кеннеді-молодший з’явився у його адміністрації. За умови, якщо нащадок Кеннеді вийде з перегонів та підтримає Трампа.

«Він мені подобається і я його поважаю. Він геніальний хлопець. Він дуже розумний хлопець. Я знаю його дуже давно. Я не знав, що він думає про вихід, але якщо він думає про вихід, я, звичайно, готовий до цього», — сказав Трамп.

Зрозуміло, що політично Кеннеді-молодший ближче до Трампа, ніж до Харріс, каже Артур Колдомасов. І зазвичай в американських президентських виборах роль третього кандидата дійсно полягає у тому, щоб у потрібний момент додати голосів одному з двох основних кандидатів.