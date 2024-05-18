Усик з нокдауном переміг Ф’юрі в бою за титул абсолютного чемпіона

В Саудівській Аравії в Ер-Ріяді чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександр Усик провів довгоочікуваний об’єднавчий бій з володарем титулу WBC Тайсоном Ф’юрі.

Перемогу і звання абсолютного чемпіона здобув українець Олександр Усик!

Перші три раунди були рівними, навіть з невеликою перевагою Усика. Наступні три беззаперечно виграв британець, який більше бив і частіше влучав. Навіть зробив Олександру розсічення.

В сьомому Усик завівся і нарешті лівий джеб досягає своєї цілі. Наприкінці раунду Олександр ще комбінацію провів і загнав британця в кут рингу. В наступному раунді Усик вмив Тайсона кров’ю — влучив вдало по носу.

У дев’ятому раунді Усик відправив суперника в достатньо жорсткий нокдаун. І Олександр не зупинився в 10-му раунді, буквально заганяючи Ф’юрі. Якщо після 5-го раунду у британця було на 5 влучних ударів більше, то в десятому попереду на 6 таких ударів вже українець.

В 11-му раунді Усик намагався атакувати, але Тайсон знайшов сили на контратаки і теж декілька разів влучив. В цілому рівний раунд. Останній раунд також був рівний. Усик пропустив кілька потужних джебів, однак Олександр також провів кілька чудових комбінацій і знову змушував Тайсона затискатися в кутку рингу.

115:112, 114:113, 114:113! ОЛЕКСАНДР УСИК АБСОЛЮТНИЙ ЧЕМПІОН СВІТУ!

До бою:

Олександру Усіку 37 років. Українець, переможець Олімпійських ігор – 2012, дебютував на професійному рингу у 2013 році та перші п’ять років кар’єри провів у рамках першого важкого дивізіону (до 90,7 кг), де став абсолютним чемпіоном світу. У суперважкій вазі виступає з 2019 року і має на своєму рахунку п’ять перемог та жодної поразки.

Тайсону Ф’юрі 35 років. Британець дебютував як професіонал у 2008 році і в листопаді 2015-го бився за три світові титули, сенсаційно відібравши їх у зіркового українця Володимира Кличка, після чого на два з половиною роки призупинив кар’єру. Повернувся на ринг у червні 2018 року і в лютому 2020 став дворазовим чемпіоном світу, достроково зупинивши непереможеного американця Деонтея Уайлдера.