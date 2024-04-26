Уряд визначився з тарифом на електроенергію для населення

В Україні продовжать діяти пільгові ціни електроенергію для населення. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль в Telegram у п’ятницю, 26 квітня. Поки що лише до кінця весни.

«Сьогодні уряд ухвалює рішення про продовження пільгової ціни на електроенергію для населення. 2 гривні 64 копійки за кіловат. Залишаємо цю ціну без змін. Положення про покладання спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії буде продовжено до 31 травня», – написав він.

Шмигаль також повідомив, що поточного місяця затверджено постанову, яка зберігає пільгову ціну на газ для постачальників тепла і гарячої води для населення до кінця літа.

«Також цього тижня державний Нафтогаз продовжив дію пільгової ціни на газ для населення. Вона, як і раніше, буде складати 7 грн 96 коп. за куб блакитного палива», – заявив очільник уряду.

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що українська влада розглядає можливість підвищення тарифів на електроенергію. Це пов’язано з новими атаками Росії на енергетику.

На жаль, ціну на електрику зафіксували поки що лише на один місяць. Напевно, й досі існує ризик її перегляду.

Можна припустити, що влада змогла утриматися від підвищення цін завдяки тому, що очікуєтся допомога від США, а також через додаткові транші з боку деяких країн-союзниць в Європі.