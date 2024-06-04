Уряд Німеччини пояснив свій дозвіл бити по території РФ
Він торкається виключно прилеглих до Харкова територій
Вперше за тривалий час дві доби поспіль по Харкову не прилітали зенітні керовані ракети «С-300» і «С-400» російських окупантів, від яких місто страждало найбільше.
Депутат обласної ради Олександр Скорик, коментуючи цей факт, заявив, що він пов’язаний з тим, що західні партнери дозволили бити по території «сусідів» (взагалі-то такі виродки такого слова не заслуговують), тобто по РФ.
Фактично це підтвердив і віцеканцлер Німеччини Роберт Габек, причому він чітко локалізував географію: «Зараз дозвіл стосується точно локалізованого регіону навколо Харкова. Для самооборони, для захисту».
Коли журналісти його запитали, чому ж так довго надавався цей дозвіл, він навіть висловив певний жаль з приводу його явної затримки: «Правильно й те, що все, що ми вирішили, можна було б вирішити швидше».
Краще пізно, ніж ніколи. Тому не будемо рахувати, скільки життів і будівель міг би врятувати уряд Олафа Шольца, якого категорично виправдав Роберт Габек:
«Зволікання – це неправильне слово. Нам належить ухвалити дуже важкі рішення, тому добре все ретельно зважити. У цьому випадку було ухвалено правильне рішення».
Але головним в цій справі є американський дозвіл, бо саме зброя США дістає найбільше вглиб фашистської РФ.
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