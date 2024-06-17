Уряд дозволив використовувати штучний інтелект у Дії

Кабінет міністрів змінив Положення про Єдиний державний вебпортал електронних послуг. Тепер користувачам буде відповідати штучний інтелект. Про це мовиться в постанові від 13 червня 2024 р. № 693.

Документ дозволяє використання технологій штучного інтелекту в Порталі Дія.

Користувачам надаватимуть інформаційну підтримку про порядок користування Порталом Дія «зокрема з використанням технологій штучного інтелекту».

Постановою передбачено Порталом Дія внести до центральної бази даних електронної системи охорони здоров’я медичної та іншої інформації про користувача, в електронній формі, а також перегляд такої інформації та обмін нею.

Нагадаємо, портал Дія — це офіційний вебпортал та мобільний застосунок, який є частиною проєкту Цифрова держава в Україні. Його розробило Міністерство цифрової трансформації України.

Але піонери тут не команда Дії. На початку травня МЗС України вперше в історії створило з використанням технологій штучного інтелекту цифрову особу, що офіційно коментуватиме консульську інформацію для ЗМІ. Про це свідчить вітальне відеозвернення на YouTube-каналі відомства.

«Представниця МЗС із консульських питань Вікторія Ші створена на основі реальної людини — української співачки та інфлюенсерки Розалі Номбре, яка погодилася pro bono (добровільне і безкоштовне надання послуг — ред.) взяти участь у проєкті МЗС і виступити прототипом для представниці. Команда проєкту відзняла та оцифрувала її.», — сказано в повідомленні.

Робота цифрової особи полягатиме в донесенні громадськості оперативної та перевіреної інформації консульського департаменту МЗС України. Коментарі Вікторії Ші з’являтимуться на офіційних ресурсах МЗС України, веб-сайті й сторінках у соцмережах, а також їх передаватиме журналістам пресслужба МЗС.

«Використання згенерованої штучним інтелектом цифрової особи для консульського коментування — це насамперед економія часу та ресурсів МЗС. Реальні дипломати зможуть бути більш ефективними та фокусуватися на інших завданнях з надання допомоги громадянам», — заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

МЗС також передбачило кілька рівнів захисту Вікторії Ші від цифрових підробок. На кожному оригінальному відео консульської представниці розміщено QR-код, який веде на текстову версію того самого коментаря на офіційній сторінці МЗС. У разі відсутності такого QR-коду чи переходу на будь-який інший сайт відео не вважається достовірним.

Консульська представниця не є заміною представника МЗС України. Після закінчення терміну перебування на цій посаді Олега Ніколенка МЗС уже провело конкурс на заміщення цієї вакансії. Його переможця уже визначено, він проходить необхідні процедури спеціальних перевірок.

Проєкт консульської ШІ-представниці МЗС України втілила командою ГО The Game Changers за сприяння ГО Nazovni Tech.