Укрзалізниця скасувала низку електропоїздів

Через дефіцит електроенергії Укрзалізниця змінює графік руху приміських електропоїздів. Ціль — зменшити споживання. Про це 7 червня повідомили у пресслужбі компанії.

Вказується, що деякі електрички тимчасово не курсуватимуть, а деякі змінять періодичність руху або їм буде обмежено маршрут.

«Щоб країна вистояла та уникнула блекауту, залізничники тимчасово вносять зміни до графіка руху приміських електропоїздів: упродовж червня тимчасово корегуються графіки руху 74 приміських електропоїздів по всій Україні. Тобто деякі поїзди тимчасово не будуть курсувати, а деякі змінять періодичність або їм буде обмежено маршрут. У разі покращення ситуації рух приміських електропоїздів буде відновлено», — йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується: зміни не стосуватимуться критично важливих електричок. Тобто тих, які забезпечують підвезення населення до роботи та назад.

У перевізника мають намір зберегти залізничне сполучення між усіма населеними пунктами.

«Компанія є одним з найбільших споживачів електроенергії в країні. У ситуації, що склалася в енергосистемі країни після ворожих терористичних атак, залізничники прагнуть допомогти енергетикам відновити генерацію електроенергії», — пояснили там свої дії.

Перші зміни в розкладі відбулися вже з 7 червня на окремих напрямках Львівської та Придніпровської залізниць. Пізніше відповідні зміни будуть запроваджені на Південно-Західній та Південній залізницях.

Дізнатися, розклад яких поїздів змінять, зазначили в «Укрзалізниці», можна в касах вокзалів. А також у довідкових службах та на офіційних сайтах УЗ та регіональних філій.

Нагадаємо також, що частина пасажирських поїздів, які рухались до/з Хелма тепер їдуть до/з Дорохуськ через початок ремонтних робіт на польській залізниці. Укрзалізниця повідомляє про зміни в замовленні квитків.

Заплановані ремонтні роботи на польській залізниці триватимуть з 23 червня до кінця літа.

«Тому якщо ви подорожуєте до Варшави або Любліна пересадковими поїздами №23 Київ — Хелм, №93/94 Харків — Хелм та №120 Хелм — Дніпро, шукайте їх у застосунку за місцем призначення Дорохуськ. Наш застосунок підказуватиме цю опцію при пошуку Варшави та Хелма. У Дорохуську на час ремонтів прикордонно-митний контроль відбуватиметься у поїзді Укрзалізниці. Квитки на пересадковий польський поїзд з Дорохуська на Варшаву (через Хелм та Люблін) і у зворотному напрямку вже доступні на сайті польського перевізника», — йдеться в повідомленні Укрзалізниці.

Раніше повідомлялося, що Укрзалізниця скорочує час подорожі з Києва до Варшави. Час подорожі з Києва до Варшави потягом Укрзалізниці з 9 червня скоротять на одну годину 23 хвилини.