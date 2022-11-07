«Укрнафта», «Мотор Січ» та багато інших підприємств переходять у власність держави

Стратегічно важливі підприємства, які пов’язані з Костянтином Жеваго, Ігорем Коломойським, Вячеславом Богуслаєвим та Костянтином Григоришиним перейдуть у власність держави.

Про це сьогодні повідомила Українська правда. Щоправда умови фактично націоналізації підприємств невідомі. Тобто немає інформації щодо того, отримають власники грошову компенсацію чи ні.

Співрозмовники ЕП в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), а також міноритарні акціонери «Укрнафти» розповіли, що 6 листопада НКЦПФР прийняла рішення про забезпечення примусового відчуження у власність держави акцій ПАТ «Укрнафта», ПАТ «Укртатнафта», АТ «Мотор Січ», ПрАТ «АвтоКрАЗ» та ПрАТ «Запоріжтрансформатор». Таким чином регулятор дозволив списання акцій вказаних підприємств з рахунків приватних осіб, у власність держави.

Компаніям Коломойського в «Укрнафті» належить близько 42% акцій. Державі в особі НАК «Нафтогаз» до цього належали 50% плюс 1 акція. Власниками інших акцій є міноритарні акціонери. «Укрнафта» є найбільшою нафтовидобувною компанією України.

В «Укртатнафті» дніпропетровський олігарх спільно з партнером Геннадієм Боголюбовим володіють близько 60%. Інші – в НАК «Нафтогаз». Ключовим активом «Укртатнафти» є Кременчуцький нафтопереробний завод, який у травні вивели з ладу російські ракетними обстрілами.

Донедавна власником «Мотор Січ» був В’ячеслав Богуслаєв, який у 2017 році продав 56% акцій компанії китайському холдингу Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co Ltd. Через наявність порушень, зокрема щодо дотримання антимонопольного законодавства операції з акціями «Мотор Січі» були заблоковані, а згодом – арештовані. Богуслаєва в жовтні арештували, звинувативши у державній зраді.

Компанія «АвтоКрАЗ» входить в групу «Фінанси та кредит» олігарха-втікача Костянтина Жеваго. Підприємство займається виготовленням великовантажних автомобілів.

«Запоріжтрансформатор» – підприємство-банкрут, яке виробляє трансформаторне та реакторне обладнання. Його власником є Костянтин Григоришин.

Нагадаємо, ще у 2016 році один із найбільших бізнесменів (у ЗМІ та побуті його називають олігархом) Костянтин Григоришин, який володіє серед іншого і ПАТ «Вінницяобленерго», став власником третього за рахунком паспорта. Незважаючи на публічні заяви тодішнього нардепа Андрія Тетерука про те, що надання бізнесмену українського громадянства є плювком росіянам, які героїчно воювали за Україну і яким постійно відмовляють у цьому, Держміграційна служба не знайшла причин для негативної відповіді Григоришину.

Зазначимо, К. Григоришин – уродженець Запоріжжя. Більшість його активів давно перебуває в Україні. Крім російського, він має громадянство Республіки Кіпр. Оскільки бізнесмен виявив бажання отримати український паспорт, як повідомляли у відомстві, у спрощеному порядку за територіальним походженням відповідно до частини першої ст. 8 закону України «Про громадянство України» у зв’язку з тим, що народився на території України, але йому не відмовили.