Укренерго запроваджує графіки відключення по всій Україні

У зв’язку з пошкодженням обладнання магістральної мережі енергосистеми Укренерго запроваджує з 17:00 графіки аварійного відключення електропостачання для промислових та побутових споживачів у всіх регіонах України.

«Через ракетні атаки терористів РФ пошкоджено обладнання магістральної мережі української енергосистеми відразу в кількох регіонах. Наразі обмеження споживачів необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі та уникнути повторних аварій після того, як інфраструктура була пошкоджена обстрілами росіян», – йдеться у повідомленні компанії увечері у понеділок, 31 жовтня.

Наголошується, що такі заходи дозволять енергетикам швидше відновити пошкоджені об’єкти та тримати систему збалансованою.

«Укренерго разом із операторами розподільчих мереж робить все можливе для того, щоб відновити пошкоджену енергетичну інфраструктуру у найкоротші терміни. Ремонтні бригади працюють цілодобово», – зазначили у компанії.

Українців вкотре попросили максимально економно використовувати електроенергію.

«Просимо українців про розуміння та допомогу. Питання собі «Що я можу вимкнути» і виключення зайвого – це допомога нам на енергетичному фронті», – наголосили в Укренерго.

Нагадаємо, українські військові знищили 44 із понад 50 ракет, випущених сьогодні російськими агресорами.

Через пошкодження енергетичної інфраструктури вранці у семи областях запровадили аварійні відключення електрики.

Україна отримає обладнання від 12 країн для поновлення енергосистеми України, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у понеділок, 31 жовтня.

Зокрема, обладнання нададуть уряди та компанії Ізраїлю, Іспанії, Італії, Литви, Німеччини, Північної Македонії, Польщі, Республіки Корея, Словаччини, Словенії, Фінляндії та Франції.

«Загалом йдеться про 954 одиниці енергетичного обладнання. Перші партії допомоги вже в Україні, решта очікується найближчим часом. Ми продовжуємо працювати над збільшенням кола партнерів та обсягів підтримки», – сказав Кулеба.

Так, серед обладнання, яке отримує Україна, генератори різних типів, перемикачі автоматичні, теплові гармати та інше.