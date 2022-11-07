Українські ракетники збили російський «Су-25»

Сьогодні близько 9:30 в Херсонській області підрозділ Херсонської зенітної ракетної бригади Збройних сил України знищив російський літак – штурмовик «Су-25» («Грак»). Про це на своїй сторінці в соціальній мережі «Фейсбук» повідомило повітряне командування Південь Повітряних сил ЗСУ.

В свою чергу, речник Генерального штабу ЗСУ Олександр Штупун в ранковому зведенні, зокрема, розповів, що минулої доби (незрозуміло, мається на увазі шосте листопада чи період з 6:00 вчора до 6:00 сьогодні) наші підрозділи протиповітряної оборони збили п’ять ворожих безпілотних літальних апаратів.

Паралельно авіація Сил оборони завдала по ворогу 22 удари: «Під ураження потрапили двадцять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також дві позиції засобів протиповітряної оборони противника».