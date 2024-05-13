Українська ППО збиває менше половини ракет, – WSJ

За останні шість місяців Україна збила лише 46% російських ракет порівняно з 73% за попередній відповідний період. Про це повідомила газета The Wall Street Journal за результатами аналізу даних Повітряних сил ЗСУ у понеділок, 13 травня.

Вказано, що у квітні справи були ще гірші – лише 30% збитих російських ракет.

При цьому показник знищення російських дронів, за даними видання, впав лише на 1% – до 82% за останні півроку.

Видання стверджує, що ефективність української ППО погіршується через нестачу боєприпасів для ЗРК Patriot паралельно з посиленням обстрілів та використанням більшої кількості балістичних ракет Росією.

Газета пише, що за останні півроку росіяни випустили приблизно на 45% більше безпілотників і ракет, ніж за півроку до цього. Зокрема, РФ випустила майже вдвічі більше дронів Shahed – 2628 за останні шість місяців.

Також росіяни випустили 114 балістичних і 46 гіперзвукових ракет Кинджал і Циркон, порівняно з лише 33 і 27 відповідно, за попередні шість місяців.

Росія також перепрофілювала системи ППО для атак на Україну, випустивши, за даними WSJ, 175 ракет із ЗРК С-300 або С-400 лише цього року.

Водночас українцям вдалося збити лише 10% балістичних ракет, які випустила РФ, за шість місяців. ППО України не вдалося перехопити жодної ракети С-300 та С-400 за цей період.

Газета нагадує, що наразі єдиний спосіб збивати російську балістику – це комплекси Patriot. Але Україна відчуває нестачу боєприпасів для цих систем через затримку з допомогою у США. Інші системи ПРО, включаючи Nasams та Iris/T, не можуть збивати балістику.

Нагадаємо, в останньому пакеті військової допомоги на 400 млн доларів США передали Україні ракети до систем Patriot.

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте вчора на саміті ЄС у Брюсселі запропонував викупити системи Patriot у країн, які їх мають, але не хочуть самостійно надавати Україні, повідомляла The Guardian.

«Ми знаємо, що багато країн мають великі запаси систем Patriot, можливо, не бажаючи постачати їх напряму. Ми можемо купити їх у них, ми можемо доставити їх в Україну, у нас є гроші. Це має вирішальне значення», – сказав Рютте.

Раніше стало відомо, що Німеччина передасть Україні додаткову систему ППО Patriot – вже третю з початку повномасштабної війни. Інформацію підтвердив президент Володимир Зеленський після розмови з канцлером Олафом Шольцом. Але фактично її доставлять наприкінці червня.

Також ведеться робота над отриманням від Німеччини додаткової системи IRIS-T і ракет до наявних систем ППО.

Тим часом Іспанія, Польща і Румунія, які мають Patriot, не відгукнулися на заклик Києва і Берліна надати ці установки Україні. Верніше, зробили заяви, що їм самим потрібні ці ЗРК…