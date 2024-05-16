Українці закрили майже 31 тисячу ФОПів з початку року

За перші чотири місяці 2024 року майже 31 тисяча ФОПів припинила свою діяльність. Понад 23% новостворених ФОПів минулоріч закрились у 2024 році.

Про це свідчать дані платформи Опендатабот.

«30 904 ФОПи припинили свою діяльність за перші 4 місяці 2024 року. Проте нових бізнесів відкривається у двічі більше — понад 74 тисячі за перший квартал цього року», – йдеться у дослідженні.

Найчастіше закриваються ФОПи, які працюють у сфері роздрібної торгівлі — 10 773 (34,9%). Також до трійки лідерів потрапили сфери комп’ютерного програмування та оптової торгівлі — 10,1% та 6,2% відповідно.

Найбільше закривається бізнесів у Києві – понад 3,8 тисяч або ж 12,4%. На другому місці антирейтингу Харківщина – майже 2,4 тисячі бізнесів (7,7%). І замикає топ Дніпропетровщина, там припинили свою діяльність також майже 2,4 тисячі ФОПів або 7,7%.

До антитопу також потрапила Одещина та Львівщина – 7,7% та 6,8% відповідно.

Понад 23% новостворених ФОПів торік, припинили свою діяльність у 2024 році – це 7,3 тисячі бізнесів.

Попри велику кількість закриття ФОПів, за перший квартал 2024 року відкрили понад 74 тисячі нових ФОПів, що на 33,6% більше, ніж за відповідний період торік.

«Рекордні 74 050 нових ФОПів відкрили українці за перший квартал 2024 року. Це на третину більше, аніж торік, та на 18% більше, аніж до початку повномасштабного вторгнення у 2021 році», – йдеться у повідомленні.

Лідером за кількістю нових справ залишається столиця. За І квартал у Києві зареєстрували 10 252 нових бізнесів – це 13,8% від загальної кількості. На другому місці Дніпропетровщина: 6,8 тисяч новостворених бізнесів. Замикає трійку лідерів Київська область: 5,7 тисяч нових ФОПів.

Чверть новозареєстрованих ФОПів займаються роздрібною торгівлею – це найпопулярніша сфера, незмінна протягом останніх 4 років. Серед найбільш запитаних напрямків бізнесу серед українських підприємців також опинилися надання індивідуальних послуг та комп’ютерне програмування.