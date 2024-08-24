Україна вперше застосувала ракету-дрон «Паляниця»

Україна продовжує динамічно розвивати власний ВПК. Розробляються і приймаються на озброєння нові види зброї. Лінійка досить широка — від САУ (Богдана) і мінометів до різноманітних дронів.

Цього разу стало відомо про новий різновід БПЛА — ракету-дрон.

Як повідомив під час урочистостей за нагоди Дня Незалежності України президент Зеленський, саме сьогодні українські військові вперше вдарили по армії РФ новою зброєю – ракетою-дроном «Паляниця».

«Це наш новий метод відплати агресору. Ворога було уражено. Я дякую всім, хто це забезпечив. Усім розробникам, виробникам і нашим воїнам. Пишаюся вами. Росії буде дуже складно, складно навіть вимовити, що саме прилетіло. Складно протидіяти, але дуже легко зрозуміти за що».

За словами президента, це зброя «абсолютно нового класу».

Нагадаємо, вчора повідомлялося, що Норвегія надала Україні ліцензію на випуск снарядів калібру 155 мм.