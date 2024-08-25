Україна реалізує стратегію війни Судного дня, – The Hill

Військова інтервенція України в Курську область фашистської Росії призвела до серйозних змін у динаміці війни між двома країнами, і надихнула українські війська і громадян.

Така стратегія не нова — подібний крок зробив Ізраїль у війні Судного дня 1973 року, повідомляє видання The Hill.

ЗМІ нагадав, що тоді Ізраїль спочатку опинився в програші, будучи захопленим зненацька вторгненням і Сирії, і Єгипту. Проте за кілька днів Ізраїль почав оговтуватися і зупинив наступ нападників, але для перелому ходу війни потрібен був більш рішучий крок. Так була задумана стратегія перетину Суецького каналу і перенесення бою в Єгипет.

Ізраїльтяни вторглися до Єгипту, ізолювали Третю єгипетську армію і наблизилися до Суеца, маючи на прицілі столицю Єгипту Каїр. Це змінило перебіг війни, оскільки дві наддержави, які підтримують кожну країну — СРСР, що підтримував єгиптян, і США, що підтримували ізраїльтян, — обидві почали турбуватися, що їх втягнуть у конфлікт, тому активізувалися заклики до перемир’я.

«Москва розташована всього за 300 миль від цих ліній фронту. Хоча мало хто думає, що столиці Росії дійсно загрожуватиме небезпека, її близькість до місць бойових дій викликає збентеження. Для зміни перебігу війни може бути достатньо перенести боротьбу вглиб Росії, як це зробили ізраїльтяни, перейшовши Суецький канал і погрожуючи серцю єгипетської армії та її великим містам», — ідеться в статті.

Видання зазначає, що російський диктатор Володимир Путін перебуває все ж таки в іншому становищі, ніж Анвар Садат, лідер Єгипту на той час.

Для Єгипту і Сирії мир, досягнутий шляхом переговорів, мав певну рацію: вони досягли деякого успіху, завдавши критичного удару по зарозумілості Ізраїлю і знекровивши його армію, пише ЗМІ.

«Але для Путіна такий мир може стати його крахом. Якщо його підштовхне до столу переговорів успішний український наступ, який захопить російську територію, яку Москва не зможе повернути, це порушить атмосферу непереможності Путіна, імідж якого і так постраждав через його тривалу війну проти України», — резюмували журналісти.

Нагадаємо, 6-го серпня Україна розпочала військову операцію у Курській області РФ. Насьогодні ЗСУ контролюють понад 1250 кв. км території та понад 90 населених пунктів на Курщині.

За словами президента України Володимира Зеленського, операція на Курщині дозволила суттєво поповнити обмінний фонд полоненими і запобігла спробі ворога окупувати Суми. Крім того, «операція на Курщині показала світові, хто такий Володимир Путін – для нього дорожче окупація території України, а не захист свого населення», підкреслив президент.

Є й інші цілі операції, але називати їх поки що зарано, сказав Зеленський.