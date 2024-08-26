Україна перебуває під масованим ракетним ударом

Україна знаходиться під масованим ракетним ударом фашистської Росії.

ППО працює наразі в Києві, Луцьку, Вінниці… вибухи лунають у Харкові, Запоріжжі, Одесі, Вінниці та інших містах.

У ніч на 26 серпня українські військові зафіксували в повітряному просторі Росії 11 бортів Ту-95МС. Ці бомбардувальники несуть ракети Х-101.

Крім того, в небо ворог здійняв 6 стратегічних бомбардувальників Ту-22М, які здатні запускати потужні ракети Х-22.

Плюс у Чорному морі було зафіксовано 4 ракетоносії «Калібрів» із загальним залпом 28 ракет.