Україна обговорила з Китаєм формулу миру

Перший заступник міністра закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся із послом Китаю в Україні Фань Сяньжунем. Однією із тем обговорень стала участь КНР у саміті миру. Про це повідомила пресслужба МЗС в понеділок, 22 квітня.

«Сторони обговорили питання активізації українсько-китайського політичного діалогу, перспективи участі Китаю у реалізації формули миру президента України Володимира Зеленського та у першому інавгураційному саміті миру у Швейцарії», — йдеться у заяві.

Сибіга та посол Китаю дійшли згоди, що важливо дотримуватися принципів Статуту ООН, міжнародного права та взаємної поваги до суверенітету та територіальної цілісності.

Заступник глави МЗС відзначив зростання обсягів торгівлі між Китаєм та Україною, яке досягло 12,8 млрд доларів у 2023 році. Також сторони обмінялися думками щодо розширення співробітництва у агропромисловій сфері.

Нагадаємо, раніше лідер Китаю Сі Цзіньпін провів переговори з канцлером ФРН Олафом Шольцом у Пекіні під час яких заявив, що Пекін підтримує проведення мирної конференції по Україні, але за участі Росії.

Китай посилив свою підтримку Росії, зокрема, наданням даних геопросторової розвідки. Про це 6 квітня повідомив Bloomberg із посиланням на обізнані джерела.

Стверджується, що Китай надав Росії супутникові знімки для військових цілей, а також мікроелектроніку і верстати для танків. Один зі співрозмовників видання також зазначив, що підтримка Китаю охоплює і оптичні прилади, паливо для ракет і посилення космічної співпраці.

Як відомо, Китай виступає за проведення міжнародної мирної конференції по «кризі в Україні», яку свого часу визнають і Москва, і Київ. Про це 7 березня сказав міністр закордонних справ КНР Ван І.

За його словами, помилкові уявлення і прорахунки будуть накопичуватися і можуть призвести до ще більшої кризи, якщо мирні переговори не відбудуться.

«Уроки в цьому відношенні не повинні бути забуті», – резюмував очільник МЗС КНР.

Насправді, всі ці ініціативи Китаю йдуть в одному ключі із російськими забаганками. Фашистський режим Путіна теж прагне «миру» — припинення вогню з «урахуванням ситуації на землі», тобто з фіксацією за Росією захоплених українських територій. Більше того, зрозуміло, що при таких розкладах будуть неможливі репарації. Ба більше, ризик наступної війни залишиться вкрай високим.

Також Китай продовжує неприйнятну риторику щодо визначення розв’язаної Росією війни як якоїсь міфічної «української кризи». При таких підходах мирні переговори неможливі за визначенням.