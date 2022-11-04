Україна налагодила виробництво снарядів

Підприємства Укроборонпрому налагодили виробництво снарядів. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков під час брифінгу в Ukraine Media Center.

«На сьогодні налагоджено виробництво снарядів калібру 122-мм та 152-мм і 120-мм мін силами Укроборонпрому і відповідно підприємствами, що входять до його складу. Я сподіваюся, що протягом кількох місяців вони реалістично збільшать свої обсяги. Зобов’язання вже є. Ми вже випробували їхні вироби, і вони працюють і працюватимуть на полі бою», — розповів чиновник.

Буквально день тому тему виробництва снарядів піднімав главред Цензор.нет, військовий журналіст Юрій Бутусов. Він явно був не в курсі роботи, про результати якої розповів Резніков. Ось що писав Юрій:

«Снарядів калібру 122 мм не вистачає для вирішення усіх вогньових завдань на великому фронті навіть вже у російській армії. Це не значить, що снаряди у ворога закінчаться, це значить, що склади у росіян також вичерпуються, і вони починають працювати тільки тими снарядами, які виробляє їхня промисловість та які вони можуть отримати від своїх союзників.

Так само і Україна зараз має розраховувати не тільки на поставки союзників, але й на власне виробництво снарядів. 120 мм міни, 122 та 155 мм калібри є ключовими для нашоі артилеріі.

І мін і снарядів на тотальній війні багато не буває. Треба розгортати виробництво, в наступному році війна вже не буде вестись старими запасами, перевага у війні буде у того, хто зможе розгорнути більш масштабне виробництво засобів ураження.

Наші союзники забезпечують нам більшу частину наших потреб, але снарядів та мін забагато не буде, це основний для нас дефіцит. Виробництво снарядів та мін має стати головним приорітетом, на який треба концентрувати усі можливі виробничі потужності.

Виробництво мін можливо розгорнути на різних промислових потужностях».