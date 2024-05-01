Україна може бити зброєю Заходу по РФ, – МЗС Латвії

Деякі країни Заходу не заперечують, щоб Україна застосовувала їхню зброю на території Росії. Про це сказала новопризначений міністр закордонних справ Латвії Байба Браже в інтерв’ю Європейській правді.

Як відомо, зараз Україна отримує зброю від західних партнерів із публічним застереженням уникати ударів нею за межами України. Але Браже стверджує, що такий підхід уже змінюється.

«Вже зараз є країни, які надали Україні зброю, без подібних обмежень», – сказала глава МЗС Латвії.

А на уточнювальне запитання вона відповіла, що такі країни справді є. Але у цих випадках про зняття обмежень не говорили публічно.

«Звісно, не все оголошується публічно, і навіть краще не говорити це вголос до певного часу. Головне – вплив на полі бою. Бо тут є вибір: чи говорити про щось голосно, чи просто робити те, що треба», – сказала вона.

Міністр вважає, що якщо є об’єкти, з яких Росія атакує Україну, то і Україна має право на удар у відповідь, якщо ці об’єкти розташовані на російській території. Таке застосування зброї дозволяє міжнародне право.

Також Байба Браже висловила переконання, що у війні час грає не на користь Росії.

«Я не думаю, що час грає на користь Росії. Україна отримує військову підтримку, а також політичну, правову і санкційну підтримку. Це, безумовно, наближає перемогу України», – пояснила вона.

Водночас міністр визнала, що затягування війни є дуже болісним для України.

«Я не кажу легковажно, що це просто потребує часу. Бо українці втрачають життя, здоров’я, війна руйнує довкілля. Україна у цей час платить найвищу ціну. Це просто жахливо», – сказала Браже.

Нагадаємо, що США окреслили «червоні лінії» у використанні Україною F-16, коли вони з’являться у розпорядженні ЗСУ – літаки можна задіювати лише у межах української суверенної території. Про це у березні заявив речник Пентагону Патрік Райдер в інтерв’ю Радіо свободі.

Відповідаючи на запитання про те, чи існують застереження для України щодо F-16, речник Міністерства оборони США заявив, що Захід бачить використання винищувачів Україною лише в межах її суверенної території.

«Ми говоримо про надання Україні унікального повітряного потенціалу, знову ж таки, який має на меті зосередитися на захисті України своєї суверенної території всередині суверенних кордонів України», — сказав Райдер.