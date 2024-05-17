Угорщина ветувала резолюцію Ради Європи щодо України

Угорщина наклала вето на резолюцію Ради Європи щодо миру в Україні – з поясненням, що нібито не була врахована позиція Росії. Про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто. Тобто головні посіпаки фашистської РФ в Європі продовжують у всьому, де тільки можуть, відстоювати інтереси Путіна.

Сійярто вважає, що після виходу росіян зв складу Ради Європи можливість укладати мир у рамках цієї платформи була втрачена.

«Замість фантазування про ядерну війну нам нарешті потрібні реальні мирні переговори. Справжні мирні переговори можуть відбутися лише тоді, коли всі воюючі сторони сидять за столом», — вважає Сійярто.

Тому керівник МЗС Угорщини наклав вето на резолюцію, яка визнає формулу миру, запропоновану Україною, адже, за його словами, мають бути врховані інші «мирні плани».

«Це неприпустимо для нас. Інші теж пропонували мирні плани, які не гірші, ніж в українського президента. Просив додати інші мирні плани в резолюцію Ради Європи. Більшість відхилила це. Ось чому я наклав вето, щоб резолюції Ради не було», — додав він.

Зазначимо, що так звані інші мирні плани, на які посилається Сійярто, є беззмістовними планами Китаю, що є союзником РФ, а також самої Росії. Вони зводяться або до пропозиції припенення вогню, що надає більшій за Україну Росії фору у підготовці до наступного витку війни, або взагалі до закріплення за агресором вже захоплених територій.

Зрозуміло, що Сійярто і Орбан не можуть цього не розуміти, а тому свідомо намагаються принести Україну в жертву фашистській Росії. І це в обгортці гарних слів про бажання миру і переговорів.

Нагадаємо, в Угорщині назвали допомогу НАТО Україні «божевільною місією».