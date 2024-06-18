Угорщина прийняла рішення щодо нового генсека НАТО

Очільник уряду Угорщини Орбан передумав виступати проти кандидатури нинішнього прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте на посаду наступного генерального секретаря НАТО.

Про це повідомляють нідерландські медіа – NOS та RTL з посиланням на свої джерела.

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан так і не повторив свою вимогу вибачень від Рютте за його критику угорського уряду, зазначили ЗМІ. І це попри те, що вибачення було однією з двох умов, висунутих Будапештом для затвердження Рютте наступником Єнса Столтенберга на посаді генсека НАТО.

Друга вимога полягала в гарантії того, щоб в Угорщини було право відмовитися від планів НАТО стосовно допомоги Україні. Вона була виконана минулого тижня Столтенбергом.

Провідні держави НАТО на чолі зі США наполягають на тому, щоб до саміту у Вашингтоні наступного місяця досягти домовленості про нового генсека Альянсу.

НАТО ухвалює таке рішення консенсусом, тому будь-якому кандидату на посаду очільника Альянсу необхідна підтримка всіх 32 країн-членів.

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте пообіцяв дати можливість своєму угорському колезі Віктору Орбану відмовитися від участі в діяльності НАТО з підтримки України, в разі коли його призначать генеральним секретарем військового альянсу. Про це повідомляє Financial Times.

Напередодні Рютте й Орбан провели зустріч у кулуарах вечері лідерів ЄС у Брюсселі. Глава нідерландського уряду пообіцяв, що за його правління Угорщина матиме право відмовитися від участі в діяльності НАТО на підтримку України і за межами території членів альянсу, повідомили двоє людей, обізнаних про перебіг обговорення.

Представник Рютте заявив, що ввечері в понеділок, 17 червня, в них з Орбаном відбулася «добра розмова», і вони обговорювали підсумки зустрічі, що відбулася минулого тижня між генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом і угорським прем’єр-міністром.

«Прем’єр-міністр Рютте підтвердить прем’єр-міністру Орбану в письмовому вигляді те, що вони обговорили. Це була добра і відкрита розмова, і обидва домовилися зосередитися на майбутньому», — заявив прес-секретар.

Раніше Віктор Орбан заявив, що має дві вимоги до прем’єра Нідерландів Марка Рютте, виконання яких забезпечить згоду Будапешта на його призначення генеральним секретарем НАТО.

За словами Орбана, не лише Угорщина виступає проти кандидатури Рютте. Він нагадав про те, що Румунія навіть висунула власного кандидата, якого підтримав Будапешт.

«Угорщина має дві вимоги до прем’єр-міністра Рютте. Одна з них це питання честі, інша — військово-політична вимога», — заявив Орбан.

Він додав, що для Угорщини немає жодного західного політика з гіршою репутацією, ніж у Марка Рютте.

«Він сказав дві фрази, які угорці йому не пробачать. По-перше, він сказав, що угорці повинні бути виключені з Європейського Союзу, а потім, що Угорщина повинна бути поставлена на коліна. З такою позицією важко потрапити до числа кандидатів, яких підтримує Угорщина», — зазначив Орбан.

Прем’єр Угорщини заявив, що Рютте повинен щось зробити з цією ситуацією.

Також Орбан зазначив, що Угорщина не може підтримати генерального секретаря НАТО, який виступає за обов’язкову участь усіх країн-членів у військових операціях за межами території альянсу.

«Ми хотіли б укласти з майбутнім генеральним секретарем угоду про те, що ми не будемо брати участь в операціях НАТО проти росіян в Україні, навіть якщо ми член НАТО», — сказав угорський прем’єр.

Як відомо, Орбан і його уряд з першого дня повномасштабного нападу РФ на Україну всіма своїми діями і заявами підіграють фашистському режиму Кремля.