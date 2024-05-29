Удари по РФ: Блінкен натякнув на зміну позиції США

Адміністрація Байдена може бути готова «терпимо» ставитися до ударів українських військових по території Росії. Вашингтон буде «адаптувати і коригувати» свою позицію залежно від ситуації на полі бою. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, повідомляє The New York Times.

За його словами, США не заохочували і не підтримували такі атаки, проте зазначив, що українці мають самі ухвалювати рішення про те, як краще захищатися. Чиновник додав, що цю позицію він висловлював раніше та зазнгачив, що уряд США «адаптувався і коригував позицію в міру потреби».

Він також відповів на запитання журналіста про те, чи означають його слова, що США можуть підтримати атаки України щодо Росії

«Адаптація і коригування означають саме це», — пояснив держсекретар.

Що було раніше

Україна має право самостійно ухвалювати рішення про те, як вести війну. Про це у середу, 22 травня, сказав Блінкен на слуханнях у комітеті із закордонних справ Палати представників Конгресу.

Блінкен зазначив, що у Києві самі вирішать, як ефективно розпоряджатися зброєю, яку передали США чи інші держави.

«Коли справа доходить до дозволу та схвалення атак за межами України, ми цього не робили, але Україні доведеться ухвалювати свої рішення, і я хочу переконатися, що вона отримає обладнання, необхідне їй для ефективного захисту», — додав тоді глава американського зовнішньополітичного відомства.

Таким чином, Блінкен відповів керівнику комітету Палати представників у закордонних справах Майклу Макколу, який заявив, що «адміністрація Байдена і Джейк Салліван осбисто обмежили використання зброї, щоб Україна не могла захистити себе і відкрити вогонь у відповідь по Росії».

При цьому Маккол запитав у Блінкена, чи змінять у Білому домі політику, щоб Україна могла битися не зі «зв’язаною за спиною однією рукою».

Тобто це фактично означає скасування заборони бити по військовим об’єктам на території фашистської Росії!

Нагадаємо, раніше видання Bloomberg писало, що США не дозволяють Україні вдарити по території Росії американською зброєю, але Києву необхідний такий дозвіл, щоб зупинити наступ росіян на частину східних регіонів. Однак є натяки, що позиція Вашингтона щодо транскордонних ударів американською зброєю може змінитися.