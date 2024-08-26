У Вінниці зупинили усі водопровідні станції

Через перебої з електропостачанням, внаслідок масованої комбінованої атаки 26 серпня у Вінниці зупинилися усі водопровідні станції міста. Про це повідомляє пресслужба Вінницяоблводоканал у понеділок, 26 серпня.

«Через аварійні перебої з електропостачанням знову маємо зупинку водопровідних станцій міста: цього разу, на жаль, всіх. Включно з центральною станцією Вінниці», — зазначили у повідомленні.

Зауважується, що бригади виїхали в місто спускати повітря й відкривати запірну арматуру. Фахівці намагаються відновити живлення.

Попереджають, що нараз у всьому місті може спостерігатися відсутність води та понижений тиск.

Нагадаємо, сьогодні вночі і вранці росіяни здійснили масовану атаку на Україну ракетами і ударними дронами. У низці міст виникли проблеми зі світлом і водопостачанням. Загалом під удар потрапили 15 областей.

В тому числі влучання були і на об’єктах критичної інфраструктури у Вінницькій області.

За графіками від «Вінницяобленерго» завтра, 27 серпня, у домогосподарствах світла не буде загально 14 годин. Його будуть виключати два рази на 4 години і три рази на дві години.

Додано: Близько 22 години на «Вінницяоблводоканалі» повідомили про підключення генераторів і подачу води на Вишенці і Старому місті.