У Вінниці затримали жіночий дует злодійок

Протягом кількох годин дві нечесні жіночки здійснили більше десятка покупок у вінницьких магазинах та аптеках на 21 тисячу гривень. Через декілька годин після зухвалого шопінгу зловмисниць затримали.

Як вказують у поліції Вінниччини, 8 червня до правоохоронців звернулась 53-річна вінничанка і повідомила про крадіжку гаманця з банківськими картами. Потерпіла розповіла, що її картками активно розраховуються за товар в магазинах. Жінці постійно приходять нові повідомлення на телефон.

Працівники поліції оперативно встановили місця де здійснювались оплати, отримали зображення осіб, причетних до злочину, та ідентифікували їх.

Жительок обласного центру розшукали поблизу залізничного вокзалу у Вінниці. Ймовірно, після закуп вони планували залишити місто. Ім 18 і 21 рік.

Правоохоронцями нині розслідується провадження за ч. 4 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

Цієї весни вінницькі слідчі довели причетність раніше судимої зловмисниці до майже 100 епізодів крадіжок. За матеріалами справ, 39-річна жінка викрала із банкомата картку потерпілої та розраховувалася нею більше року.

Як повідомили у березні поточного року у відділі комунікації поліції Вінницької області, досудовим розслідуванням встановлено, що у лютому 2022 року жителька Крижопільської територіальної громади випадково забула свою банківську картку у одному із банкоматів обласного центру. Зловмисниця помітила залишену потерпілою карточку та викрала її.

Фігурантка скориставшись системою безконтактних платежів PayPass, якою можна розраховуватися без введення пароля, протягом тривалого часу оплачувала товари у різних магазинах м. Вінниці. Загалом жінка причетна до 97 окремих епізодів розрахунку чужими грошовими коштами із викраденої картки. Сума матеріального збитку становить більше ніж 156 тисяч гривень.

При цьому не повідомлялося, чому потерпіла одразу не заблокувала картку, тим паче, що на ній були такі великі кошти. А якщо не було і кошти приходили поступово, то це ще дивніше.