У Вінниці затримали двох чоловіків, які побили перехожого

Ввечері 8 листопада вінницькі правоохоронці затримали двох раніше судимих нетверезих чоловіків, які у дворі однієї з багатоповерхівок побили місцевого мешканця.

Як повідомляють у відділі комунікації поліції Вінницької області, інцидент стався близько 20.30. На спецлінію поліції зателефонував 31–річний вінничанин. Містянин перебував у дворі багатоповерхівки. До нього підійшли двоє незнайомих чоловіків та почали провокувати конфлікт. Незнайомці перебували на підпитку. Намагаючись уникнути продовження суперечки, потерпілий пішов в напрямку під’їзду. Зловмисники наздогнали його та завдали кілька ударів по тілу.

Поліцейські, які відразу прибули на виклик, на місці вчинення злочину затримали підозрюваних у хуліганстві. Ними виявились раніше судимі за розбої і грабежі місцеві жителі віком 28 та 29 років. Старший з затриманих від освідування відмовився, у його спільника прилад «Драгер» зафіксував 0.7 проміле алкоголю в організмі.

Наразі підозрювані перебувають в ізоляторі тимчасового тримання.

За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч.2 ст. 296 КК України (хуліганство). За такий злочин чоловікам загрожує до 4 років ув’язнення.