У Вінниці застосовують інноваційну методику лікування хворих з фантомним болем

У Вінницькій лікарні швидкої допомоги використовуватимуть інноваційну методику, яка має допомогти пацієнтам з фантомним болем. Заклад відвідали її розробники, які сприятимуть адаптації методики.

Вінницька міськрада зазначає, що лікарню відвідали професор Макс Ортіс Каталан, який очолює відділ нейропротезування в Інституті біоніки в Мельбурні, Австралія, і є засновником Центру досліджень біоніки та болю в Гетеборзі, Швеція, а також Паоло Сассу – експерт з хірургії кисті та реконструктивної ортопедії, фахівець з біонічної реконструкції кінцівок інституту ортопедії Різоллі. Також італійський фахівець займається мікрохірургією та реконструктивною хірургією та готовий ділитись досвідом з нашими фахівцями.

Під час візиту до лікарні гості взяли участь у декількох операціях.

«Це велике задоволення бути тут. Для нас це привілей — мати можливість допомагати людям, які постраждали від війни», – зазначив Паоло Сассу.

Своєю чергою, Макс Ортіс Каталан вже вп’яте в Україні. Вперше він приїздив на початку 2023 року. За цей час він відвідав багато різних клінік та був вражений тим, як працюють українські лікарі під час війни.

Макс працює у двох напрямах – протезування та фантомний біль. Він розробив унікальну методику відновлення хворих після фантомного болю, яка вже впроваджена у декількох медичних закладах Вінниці. Також Макс займається біонічним протезуванням, ця методика зацікавила вінницьких лікарів, які розглядають варіант подальшої співпраці з іноземними експертами у цій сфері.

«Завдяки тому, що іноземні лікарі приїхали в Україну і побачили пацієнтів з ранами після ампутації, зрозуміли неможливість використання методики лікування фантомного болю, якою користувалися до цього. Тож вони розробили новий варіант за допомогою планшетів, де пацієнт бачить проєкцію втраченої кінцівки. Це сучасний аналог дзеркальної терапії. Також вони удосконалили методику зняття біопотенціалів з м’язів втраченої кінцівки для подальшого швидкого відновлення та реабілітації і керування майбутнім протезом. Тому Вінниця зараз має унікальну методику, яку розробили наші іноземні колеги», – зазначив завідувач відділення Сергій Коваленко.

Вінницькі та іноземні медики домовилися про поглиблення співпраці у сферах реконструктивної хірургії кінцівок, лікування та реабілітації при фантомних болях, протезування.

«Ця лікарня є однією з найінтенсивніших в регіоні. Вона бере на себе великий обсяг з надання допомоги пораненим. Дякуємо іноземним колегам, що вони мають сміливість приїхати в Україну під час війни і ділитися досвідом з нашими лікарями, робота яких навіть у мирний час надзвичайно складна. Розуміємо, що через бойові дії збільшується кількість людей, які потребують протезування кінцівок. Іноземні експерти можуть допомогти нам опанувати нові технології у цій сфері, щоб зробити життя наших воїнів, які втратили кінцівки, більш комфортним та активним», – зазначив директор департаменту охорони здоров’я Вінницької міської ради Олександр Шиш.