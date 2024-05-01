У Вінниці вийшли на маршрут автобуси VDL CITEA

Відсьогодні у Вінниці на маршрут №16 «Водоканал – Барське шосе – Аграрний університет» додатково вийдуть два автобуси VDL CITEA. Нещодавно їх передало німецьке місто-партнер Мюнстер.

Як повідомляють у департаменті транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради, це дозволить зменшити майже на годину інтервал руху автобусів в години «пік».

Нагадаємо, ці автобуси приїхали з Німеччини в березні цього року. Автобуси VDL CITEA LLE120 нідерландського виробника хоч і вживані, втім, мають низький рівень підлоги, обладнані відкидним пандусом та окремим місцем для пасажира на кріслі колісному.

За словами директора департаменту транспорту та міської мобільності міськради Андрія Сорокіна, залучивши ці автобуси на 16-ий маршрут, вдалось вивільнити один автобус, який на ньому працював раніше, аби задіяти його на маршрутах у напрямку Старого міста.

Нагадаємо, рік тому Вінниця підписала угоду про партнерство солідарності із Мюнстером. Наміри були засвідчені під час візиту вінницької делегації до цього німецького міста. Окремо була підписана спільна декларація міст Мюнстера та Любліна. Таким чином маємо тристороннє партнерство.

Наразі у Вінниці є вже вісім міст-побратимів: