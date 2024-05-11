 

У Вінниці ратифікували угоди з містами Нансі та Карлсруе

  1. 11.05.2024
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Вчора, 10 травня, під час позачергової сесії Вінницької міськради депутати ратифікували Угоду про партнерство між містами Нансі (Франція) та Вінниця (Украіна), а також Угоду про тристоронню співпрацю між німецьким Карлсруе, французьким Нансі та Вінницею.

Нагадаємо, нещодавно ці міста стали побратимами Вінниці. Угоди нададуть можливість допомагати у різних галузях.

Під час підписання документів у сесійній залі були присутні делегації з міст-побратимів Карлсруе та Нансі на чолі з Франком Ментрупом та Матьє Кляйном, а також Надзвичайний і Повноважний Посол Франції в Україні Гаель Весьєр та заступник Надзвичайного і Повноважного Посла Німеччини в Україні Тім Пранге.

Обидва документи були укладені у грудні 2023 року у Франції за участі міських голів Сергія Моргунова, Матьє Кляйна та Франка Ментрупа. Під час позачергової сесії їх підписали у Вінниці.  

У міськраді переконують, що це черговий крок на шляху до ще тіснішої співпраці та дружби, яка принесе користь нашим громадам в різних напрямах!

Раніше побратимів було більше, але події, які розпочалися у 2014 році, звісно, внесли свої корективи. Так, відносини були розірвані з Невським районом Санкт-Петербургу і Ліпецьком з Росії, а також із Рибницею з Придністров’я.

Наразі у Вінниці є вже вісім міст-побратимів:
  • Кельце, Польща
  • Пітерборо, Великобританія
  • Бірмінгем, США
  • Бурса, Туреччина
  • Бат-Ям, Ізраїль
  • Паневежис, Литва
  • Нансі, Франція
  • Карлсруе, Німеччина.

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