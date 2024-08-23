У Вінниці проведе богослужіння голова ПЦУ Епіфаній

Вінницю 1 вересня відвідає Блаженнійший митрополит Київський і всієї України Епіфаній. Архіпастирський візит Предстоятеля ПЦУ пов’язаний з урочистостями з нагоди свята Собору Вінницьких святих та Дня тезоіменитства митрополита Вінницького і Барського Симеона.

Про це повідомляє пресслужба Вінницько-Барської єпархії ПЦУ.

В єпархії вже опублікували розклад святкових богослужінь. Вони будуть проходити у Спасо-Преображенському кафедральному соборі м. Вінниці:

31 серпня (субота)

17.00 – Всенічне бдіння (звершують архієреї та духовенство на чолі з митрополитом Вінницьким і Барським Симеоном)

1 вересня (неділя)

9.00 – Зустріч Блаженнійшого Митрополита Епіфанія, Божественна Літургія та молебень