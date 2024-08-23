 

У Вінниці проведе богослужіння голова ПЦУ Епіфаній

  1. 23.08.2024
  2. Рубрика:

Вінницю 1 вересня відвідає Блаженнійший митрополит Київський і всієї України Епіфаній. Архіпастирський візит Предстоятеля ПЦУ пов’язаний з урочистостями з нагоди свята Собору Вінницьких святих та Дня тезоіменитства митрополита Вінницького і Барського Симеона.

Про це повідомляє пресслужба Вінницько-Барської єпархії ПЦУ.

В єпархії вже опублікували розклад святкових богослужінь. Вони будуть проходити у Спасо-Преображенському кафедральному соборі м. Вінниці:

31 серпня (субота)

17.00 – Всенічне бдіння (звершують архієреї та духовенство на чолі з митрополитом Вінницьким і Барським Симеоном)

1 вересня (неділя)

9.00 – Зустріч Блаженнійшого Митрополита Епіфанія, Божественна Літургія та молебень

Подпишитесь на новости
 

Коментарі закриті.

Video >>

Появились подробности покушения на Мосийчука: видео

25.10.2017 - 22:50
В Киеве возле здания,где располагается телеканал Эспресо вечером прогремел взрыв. В результате ранение получил выходивший с телеканала нардеп от Радикальной партии Игорь Мосийчук. По сообщению пресс-службы Мосийчука, взрыв был направленным ...
читать

Большой успех командования ООС на Донбассе: видео

08.06.2018
При содействии ВСУ улучшено ЖД-сообщение ...
читать

В Украине успешно испытали первую крылатую ракету, видео

30.01.2018
В Украине завершились первые успешные ...
читать

В Apple создали робота для утилизации iPhone (видео)

30.03.2016
Процесс полной разборки iPhone занимает ...
читать