Сьогодні у Вінниці прогримів вибух у багатоповерхівці на вулиці Литвиненко-Вольгемут. Його почули не тільки на «Свердловському масиві», а й сусідніх мікрорайонах. Подія не пов’язана з війною.

Згодом з’ясувалося, що вибухнув газовий балон.

«Вінницьке районне управління поліції працює на місці вибуху побутового газу. Вибух пошкодив дві квартири, внаслідок вибухової хвилі у 4 квартирах вибило вікна та двері. На місці працюють всі профільні служби. Інформація про потерпілих не надходила», – зазначили у поліції Вінницької області.

Поки що правоохоронці не квапляться з висновками, пояснюючи, що «всі причини та обставини події встановлюються».

Нагадаємо, 2-го травня в одній із територіальних громад Хмільницького району Вінниччини сталася трагедія. До поліції звернулася 44-річна жінка, яка повідомила що в її оселі в одній з кімнат пролунав вибух. На місці поліцейські встановили, що під час необережного поводження з предметом, схожим на гранату, загинув 24-річний син власниці будинку та його 20-річний товариш.

А 7 січня в звичайному дев’ятиповерховому будинку у центрі міста Козятин на Вінниччині сталася трагічна подія – граната вибухнула в одній із квартир. За інформацією місцевого видання koziatyn.info, рвануло на Грушевського, 23. У момент вибуху в квартирі перебували господар житла, його дружина та син.

Граната вибухнула у спальні, внаслідок чого загинув власник житла. На щастя, інші присутні не постраждали. Поліція повідомила, що загиблий, народжений у 1980 році, служив у Збройних силах України з початку повномасштабного вторгнення та був звільнений в запас з червня 2023 року.