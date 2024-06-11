У Вінниці представники місцевого самоврядування звернулися до уряду

Сьогодні у Вінниці відбулося розширеноме засіданні Координаційної ради з питань місцевого самоврядування. Провів його голова облради Вячеслав Соколовий за присутності представників ОВА, керівників Вінниці і Калинівки, виконавчої дирекції Вінницького регіонального відділення всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціації міст України», очільників медичних закладів.

Як розповів «Реалу» учасник заходу депутат облради Михайло Паньків, розглянули питання поліпшення роботи закладів по реабілітації різних категорій населення. Серед іншого, у всіх реабілітаційних центрах запропоновано зробити так звані «Палати героїв». Там має забезпечуватися довготривалий догляд та реабілітація поранених захисників України, які перебувають у пригніченому стані свідомості. Для них забезпечать окремі одномісні палати з сучасними ліжками і засобами лікування й відновлення. Якщо вдасться, то буде навіть забезпечення індивідуальними планшетами для перегляду кінофільмів і багато чого іншого, включно з відвідуванням капелана.

«Для розблокування роботи органів місцевого самоврядування в цій царині звернулися з конкретними пропозиціями до Кабміну і Верховної Ради. По-перше, закликали невідкладно ухвалити відповідні зміни до законодавства України із врегулювання правових підстав для здійснення видатків з місцевих бюджетів на заходи і роботи з територіальної оборони і мобілізаційної підготовки місцевого значення, а також заходи з матеріальної підтримки сектору безпеки і оборони на період дії в Україні воєнного стану.

По-друге, запропонували відправляти на потреби ЗСУ, соціальний захист військовослужбовців, членів їхніх сімей та найбільш незахищених верств населення кошти, які передбачаються законодавством на фінансування політичних партій. Під час війни партії мають задовільнятися власними ресурсами, а не витрачати державні.

Ну й треттє рішення вкрай актуальне для Вінниччини, де ОВА вирішила перебрати на себе повноваження по затвердженню бюджетів і фінансуванню Програм.Тому закликали уряд привести нормативно-правові акти у відповідність до вимог Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України в частині внесення обласними, районними військовими адміністраціями обласним, районним радам на затвердження проєктів обласного, районних бюджетів, програм економічного та соціального розвитку, інших галузевих програм, в областях, на територіях яких не ведуться бойові дії та які не окуповані.

Сподіваюся, що центральна влада прислухається до конструктивних закликів з місць й зробить кроки, які покликанні підвищити обороноздатність країни, ефективність органів влади на місцях і рівень соціального захисту військових, їх родин, а також цивільних громадян», — розповів Паньків.