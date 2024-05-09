У Вінниці пасажирський потяг на смерть збив жінку

У Вінниці ввечері 8 травня в районі Малих хуторів на залізничній колії загинула 52-річна місцева жителька. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження.

Як повідомляють у відділі комунікації поліції Вінницької області, за попередньою інформацією слідства, близько 22:45 неподалік 2-го проїзду Вернадського пасажирський потяг здійснив наїзд на жінку, яка знаходилась на залізничній колії. Вона зазнала смертельних травмувань.

Поліцією проводяться слідчі дії та призначено ряд експертиз, з метою встановлення остаточної причини трагедії.

Слідчими за вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 КК України (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) та проводиться досудове розслідування.

Нагадаємо, 28 квітня в селі Уладівка Хмільницького району Вінниччини на залізничному переїзді легковик зіткнувся з тепловозом. Водій Деу загинув на місці події. 38-річну пасажирку бійці ДСНС деблокували з понівеченого авто за допомогою спецобладнання та передали бригаді екстреної медичної допомоги. Яким чином авто опинилося на рейках, не повідомлялося. Судячи з фото, можна припустити, що водій намагався їх подолати у невстановленому місці. Або тепловоз протягнув автівку досить далеко від переїзду, що малоймовірно.

А внаслідок аварії на залізничному переїзді на Вінниччині ранком 14 грудня 2023 року загинуло подружжя пенсіонерів. Тоді водій автомобіля Chery Amulet, рухаючись в напрямку регульованого залізничного переїзду, проігнорував попереджувальний сигнал світлофора та виїхав на переїзд, де зіткнувся з потягом. Внаслідок ДТП керманич та 67-річна пасажирка, мешканці села Степанівка Теплицької територіальної громади Гайсинського району, від отриманих травм загинули на місці події.