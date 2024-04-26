 

У Вінниці обмежать рух транспорту на площі Героїв Майдану

  1. 26.04.2024
  2. Рубрика:

З 29 квітня по 30 травня у Вінниці через інфраструктурні роботи на перехресті вулиць В’ячеслава Чорновола та Івана Богуна (площа Героїв Майдану) тимчасово обмежать рух транспорту.

Про це повідомляють у Вінницькій міськраді.

«На цій ділянці дорогу не перекриватимуть, буде лише тимчасове обмеження руху. Це пов’язано з прокладанням мережі водовідведення. На перехресті встановлять відповідні дорожні знаки та технічні засоби організації дорожнього руху. Водіїв просять заздалегідь планувати свій маршрут», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, перехрестя є одним з ключових у місті, адже через нього йде транспортний потік у бік Київського мосту, центру, П’ятничан, Кореї тощо.

Площа Героїв Майдану розташована в центрі міста на перехресті одразу декількох вулиць, головні з яких  Магістратська та Театральна.

Нагадаємо, рішенням Вінницької міської ради від 21 лютого 2014 року вирішено перейменувати площу Радянську на площу Героїв Майдану, щоб увіковічнити пам’ять загиблих героїв Майдану в Києві.

Подпишитесь на новости
 

Коментарі (0)

Video >>

В Венесуэле упал огромный огненный шар: опубликовано видео

10.02.2019 - 17:58
У венесуэльского города Валенсия «приземлился» огромный огненный шар. Что это за небесное тело, пока в этой латиноамериканской стране объяснить не могут. Хотя с большой долей вероятности можно говорить, что это ...
читать

Абраменко триумфально выиграл первое золото Украины на Олимпиаде: видео чемпионских прыжков

18.02.2018
Александр Абраменко выиграл золотую медаль ...
читать

Странное противостояние iPad и пулемёта M134 Minigun

02.12.2015
Ведущие YouTube-канала FullMag, специализирующегося на ...
читать

ВСУ готовы к наступлению: видео

04.06.2018
Представитель пресс-центра Объединенных сил Виктор ...
читать