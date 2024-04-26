У Вінниці обмежать рух транспорту на площі Героїв Майдану

З 29 квітня по 30 травня у Вінниці через інфраструктурні роботи на перехресті вулиць В’ячеслава Чорновола та Івана Богуна (площа Героїв Майдану) тимчасово обмежать рух транспорту.

Про це повідомляють у Вінницькій міськраді.

«На цій ділянці дорогу не перекриватимуть, буде лише тимчасове обмеження руху. Це пов’язано з прокладанням мережі водовідведення. На перехресті встановлять відповідні дорожні знаки та технічні засоби організації дорожнього руху. Водіїв просять заздалегідь планувати свій маршрут», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, перехрестя є одним з ключових у місті, адже через нього йде транспортний потік у бік Київського мосту, центру, П’ятничан, Кореї тощо.

Площа Героїв Майдану розташована в центрі міста на перехресті одразу декількох вулиць, головні з яких Магістратська та Театральна.

Нагадаємо, рішенням Вінницької міської ради від 21 лютого 2014 року вирішено перейменувати площу Радянську на площу Героїв Майдану, щоб увіковічнити пам’ять загиблих героїв Майдану в Києві.