У Вінниці новий тролейбус «VinLinе» вийшов на маршрут

Відсьогодні по Вінниці курсує новий тролейбус «VinLinе» з бортовим номером 055. Він енергоощадний та має можливість автономного ходу. Збірку, випробування та реєстрацію чергового тролейбусу виконала Вінницька транспортна компанія.

Новий тролейбус працює на маршруті № 14А «Залізничний вокзал – Юзвинська – Вишенька», на якому збільшено кількість тролейбусів до трьох одиниць, що покращить сполучення районів Барського шосе, вул. Юзвинської, Гніванського шосе з центральною частиною міста, Замостям, Вишенькою.

Надалі працюватиме на маршрутах з автономним ходом, які забезпечують муніципальним транспортом віддалені райони громади.

Ця нова модифікація у порівнянні з попередніми отримала більш привабливий екстер’єр, має кращу обробку від корозії, покращений інтер’єр салону, більш утеплений, має поліпшені системи вентиляції та обігріву.

Завдяки наявності акумуляторів VinLine має запас ходу 20 км. без приєднання до електролінії: може працювати як тролейбус і як електробус. Як і в попередніх моделях цієї серії салон пристосований для маломобільних людей, є система нахилу кузова, що зручно для посадки/висадки пасажирів. Енергозберігаюча машина — здатна економити 30-40% електроенергії. Комплектуючі – європейського виробництва, а електронна система керування двигунами – вітчизняного.

Загалом вінницькі транспортники зібрали вже 15 тролейбусів, із них 11 з автономним ходом. Це дозволяє поповнювати муніципальний парк екологічним транспортом та розширювати мережу маршрутів.

За словами міського голови Сергія Моргунова, до кінця року буде закінчено зборку ще чотирьох тролейбусів.