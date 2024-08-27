У Вінниці можливі тимчасові відключення тягових підстанцій

Після серії атак на енергетичні об’єкти в Україні вчергове фіксують вкрай важку ситуацію з енергозабезпеченням. За об’єктивних причин у Вінниці знеструмлювати можуть навіть критичну інфраструктуру, зокрема електротранспорт.

Про це попереджає Департамент транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради.

Зазначимо, це не обов’язково буде, але пасажирів попереджають про ймовірність найгіршого варіанту.

«У разі, коли це трапиться, працівники відповідальних підприємств здійснюватимуть, по можливості, переключення ліній та відновлення живлення. Під час виконання цих робіт можливе призупинення руху трамваїв та тролейбусів», – йдеться у повідомленні.

Мешканців громади просять ставитись з розумінням до тимчасових перебоїв.

Як відомо, у ніч на 27 серпня росіяни вчинили нову терористичну атаку на більшість регіонів України. Зокрема у небі над Вінниччиною за результатами роботи ППО збито 6 БпЛА та 1 ракету. Днем раніше в регіоні вдалося збити 3 БПЛА і 8 ракет.

Але, на жаль, уникнути влучань в об’єкти критичної інфраструктури не вдалося.

Вчора виникали серйозні проблеми з водопостачанням у зв’язку з відсутністю живлення насосів на облводоканалі. Але їх вдалося частково вирішити за рахунок генераторів.