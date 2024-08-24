У Вінниці місцевий виробник хліба будує другу чергу власної СЕС

За вимогами часу у Вінниці приватні підприємства, що мають певні фінансові можливості, облаштовують потужності для генерації сонячної енергії. Так, компанія «Вінниця-млин» розпочала будівництво другої черги СЕС.

З квітня тут функціонує дахова сонячна електростанція на 404,1 кВт. Всього встановлено 717 панелей та 4 інвертори. За словами заступника Вінницького міського голови андрія Очеретного, це лише перша черга.

у Вінниці приватні підприємства облаштовують потужності для генерації сонячної енергії. Компанія «Вінниця-млин» розпочала будівництво другої черги СЕС.

З квітня тут функціонує дахова сонячна електростанція на 404,1 кВт. Всього встановлено 717 панелей та 4 інвертори. За словами заступника Вінницького міського голови андрія Очеретного, це лише перша черга.