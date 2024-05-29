У Вінниці до 2 років ув’язнення засуджено священика Дмитра Тіхова

Вінницький апеляційний суд 28 травня залишив без змін вирок Вінницького районного суду, яким колишнього священника московського патріархату Дмитра Тіхова покарано двома роками позбавлення волі без конфіскації майна.

Про це повідомляють пресслужби суду, Вінницької обласної прокуратури та СБУ.

Його визнано винуватим у виправдовуванні збройної агресії РФ проти України та в діях, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади (ч. 2 ст. 109, ч. 2 ст. 436-2 КК України).

Тіхов матеріали публікував через власний акаунт у забороненій російській соцмережі «ВКонтакте», а також у створеній ним групі релігійного спрямування в телеграмі.

В апеляційній скарзі обвинувачений просив змінити вирок суду першої інстанції, звільнивши його від покарання з випробуванням – річним іспитовим строком. Суду пояснив: у забороненій російській соцмережі та в телеграм-каналі поширював антиукраїнський інформаційний контент релігійної спрямованості та пропагандистського характеру без злочинного умислу.

«Я ділився міркуваннями патріарха. Про те, що своїми діями завдаю шкоду Україні, дізнався лише після оголошення підозри. Відтоді я поміняв світогляд», – сказав священик на судовому засіданні.

Адвокат же звертав увагу суду, зокрема, на те, що обвинувачений, батько трьох неповнолітніх дітей, у скоєному розкаявся і визнав вину. Каже, виправитися він може і без ізоляції від суспільства.

На думку ж прокурора, рішення суду першої інстанції – законне і справедливе. Зауважив: чоловік про вчинене не шкодує, до того ж він переховувався від органів досудового слідства та перебував у розшуку.

Вислухавши учасників справи, колегія ВАС ухвалила залишити апеляційну скаргу Т. без задоволення, а рішення районного суду – в силі.

Нагадаємо, чоловіка було затримано у листопаді 2023 року, а у січні 2024 року засуджено до 2 років позбавлення волі Вінницьким міськсудом.