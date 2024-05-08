У Вінниці 4 земельні ділянки виставлять на електронні аукціони

Онлайн-аукціони заплановано на 17 травня та 14 червня. Вони відбудуться в електронній торговій системі «Прозоро. Продажі». До переліку потрапили 4 вільних земельних ділянки, з яких три виставляються на продаж, одна – на право оренди. Йде мова про території у Вінниці, Вінницьких Хуторах, Малих Крушлинцях, які призначаються для спорудження комерційних об’єктів та обслуговування громадської забудови, а також для ведення фермерського господарства.

За інформацією департаменту земельних ресурсів Вінницької міської ради, переможців торгів традиційно визначатимуть за найвищою сумою, запропонованою за лот.

Як зазначив директор департаменту земельних ресурсів Сергій Кушнірчук, електронні аукціони з купівлі-продажу чи оренди земельних ділянок, які проводяться вже протягом кількох років, зарекомендували себе як надійний інструмент поповнення бюджету громади, покращення її інвестиційного клімату.

«А це одна із ключових передумов стійкості громади. Це важливо у час війни, коли необхідно підтримувати Збройні Сили, і є гідним внеском у повоєнне відновлення країни», – каже він.

За словами директора департаменту, площа найбільшої ділянки, яку виставлять на аукціон, становить близько 19, 75 га (кадастровий номер 0520683500:01:007:0282). Вона має сільськогосподарське призначення і знаходиться за межами Малих Крушлинців. Торги щодо продажу права оренди для ведення фермерського господарства відбудуться 17 травня, за посиланням.

Решта торгів відбудеться 14 червня. На них можна буде придбати вільні земельні площі для комерційної чи громадської забудови та обслуговування.

А це:

вул. Покровська ( Вінницькі Хутори), площа – 0,45 га (кадастровий номер – 0520681000:02:004:1337). Стартова вартість визначена на рівні експертної грошової оцінки земельної ділянки та становить 3, 2 млн грн. Участь у торгах за посиланням.

вул. Немирівське шосе, площа – 0,15 га (кадастровий номер – 0510100000:01:131:0040). Стартова вартість – 1,7 млн грн. Участь у торгах за посиланням.

вул. Лебединського, площа – 0,22 га (кадастровий номер 0510100000:03:010:0283). Стартова вартість – 1,8 млн грн. Участь у торгах за посиланням.

Детальна інформація про умови продажу земельної ділянки, а також долучені документи та матеріали на лот (документація), розміщено в електронній торговій системі на офіційному майданчику «Е-Тендер», за вказаними вище посиланнями.