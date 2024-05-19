У Севастополі знищено ракетний корабель ЧФ РФ «Циклон»

Раніше повідомлялося, що минулої ночі в бухті Севастополя американськими ракетами ATACMS був знищений військовий корабель — морський тральщик ЧФ РФ проєкту 266-М «Ковровець».

З обіду в середовищі рашистських «воєнкорів» з’явилися повідомлення, що українські силові структури помилилися, але в кращу для нас сторону – адже по факту знищено більш «жирну» ціль.

І ось о 19:04 Телеграм-канал «Досье Шпиона» написав, що в Севастополі двома балістичними ракетами ATACMS вражений малий ракетний корабель «Циклон» — носій ракет «Калібр». При цьому загинули шестеро інтервентів, одинадцять поранені.

А Телеграм-канал «Морская мощь государства», не вказуючи назву знищеного корабля, пише, що одна з двох ракет, які у нього влучили, не вибухнула. Однак йому вистачило і півтори (у другої бойова частина вибухнула) – ремонту судно не підлягає.