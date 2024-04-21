 

У Севастополі пролунав потужний вибух

  1. 21.04.2024
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Сьогодні вранці в окупованому з 2014 року Севастополі пролунали потужні вибухи чи тільки один в районі бухти, де сталося сильне задимлення. Про це масово пишуть в соціальних мережах місцеві жителі.

Зі змістовної інформації з повідомлень мешканців можна виділити дві важливі речі: летіла щонайменше одна ракета; удар було завдано по якійсь базі загарбників, адже «техніка не постраждала» і «жертв немає».

Телеграм-канал «Крымский ветер» з посиланням на власних підписників написав, що в бік бухт Сухарна та Голандія поїхали пожежні машини.

«Офіційної» інформації від колаборантів про подію немає. Задимлення може бути штучним – з метою маскування. Ракета могла бути як українська, так і протиповітряної оборони загарбників.

Про вірогідність повітряної атаки говорить те, що окупанти в цей час закрили рух по мосту через Керченську протоку.

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