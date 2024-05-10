У Румунії розповіли, скільки чоловіків утекли через кордон від мобілізації

Практично 11 тисяч українських чоловіків нелегально перетнули кордон з Румунією, щоб уникнути мобілізації після початку повномасштабного російського вторгнення.

Про це повідомляє румунська служба Радіо Свобода з посиланням на дані від місцевої прикордонної поліції.

Після нелегального перетину кордону чоловіки віком 18-60 років зазвичай просять захисту в румунських органів влади, заявив Флорін Коман, начальник прикордонної поліції Сігету-Мармацієй, північного міста неподалік кордону з Україною.

За його словами, 19 чоловіків загинули, намагаючись перетнути кордон: 11 потонули в річці Тиса, а решта загинули під час спроби перетнути Карпати без належного спорядження, зокрема взимку.

Представник румунської прикордонної поліції також сказав, що після незначного зменшення кількості втікачів з України у 2023 році, з початку 2024 року ця тенденція знову посилилася.

У період з січня по квітень 2024 року було зафіксовано 1218 випадків нелегального перетину державного кордону з України до Румунії.

Зростання незаконного перетину кордону українськими чоловіками спостерігається нині й в Словаччині. Про це заявила прес-секретар словацької прикордонної поліції Агнеса Коперницька, повідомляє Barron’s.

За перші чотири місяці цього року прикордонники затримали, а згодом відпустили 338 українців. За такий же період 2023 року було зафіксовано 166 аналогічних випадків.