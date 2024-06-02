 

У російській Ухті пролунав вибух і почалася пожежа на НПЗ

  1. 02.06.2024
  2. Рубрика:

Пожежа сталася на нафтопереробному заводі «Лукойл» біля російського міста Ухта (1700 кілометрів до найближчої ділянки кордону з Україною). Про це повідомляють засоби масової інформації з посилання на МНС РФ, яке й оприлюднило відповідну фотографію.

На жаль, місцеві жителі відео пожежі в інтернет не виклали, або ми їх не помітили. Натомість повідомили в соцмережах, що перед займанням було чути кілька вибухів.

Хоча на світлині все виглядає досить «пристойно» (вогонь приборкано, рятувальники охолоджують зовні майже цілий (дах все-таки вигорів) резервуар), МНС РФ, звісно, може приховувати чи прикрашати інформацію.

Зрештою воно вказало, що пожежу гасять сімдесят вогнеборців – це багато. Також озвучено незвично велику кількість жертв: від опіків та отруєння токсичними газами загинули двоє і поранені четверо людей.

При цьому атаку дрона-камікадзе МЧС РФ заперечує. Але місцеві пригадають, як над Ухтою ще у квітні 2024-го начебто був збитий український дрон-розвідник. Втім не можна виключати й диверсію…

Подпишитесь на новости
 

Коментарі (0)

Video >>

Революционный эсминец-невидимка нового поколения Zumwalt выходит в море (видео)

18.11.2015 - 17:05
Новейший, технологически революционный эсминец ВМС США Zumwalt (DDG-1000), называемый специалистами «линкором XXI века», скоро сойдет с верфи. Это произойдет менее чем через месяц в случае, если позволят погодные условия, и ...
читать

Белка очень хочет орех, но боится взять

26.12.2015
Ведет себя как женщина на ...
читать

Маск запустил ракету-носитель Falcon Heavy: видео с орбиты Земли

07.02.2018
Новая мощнейшая ракета-носитель Falcon Heavy ...
читать

«Динамо» выиграло у «Шахтера»: видео гола

22.07.2017
Киевское «Динамо» наконец-то сумело собраться ...
читать