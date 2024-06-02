У російській Ухті пролунав вибух і почалася пожежа на НПЗ

Пожежа сталася на нафтопереробному заводі «Лукойл» біля російського міста Ухта (1700 кілометрів до найближчої ділянки кордону з Україною). Про це повідомляють засоби масової інформації з посилання на МНС РФ, яке й оприлюднило відповідну фотографію.

На жаль, місцеві жителі відео пожежі в інтернет не виклали, або ми їх не помітили. Натомість повідомили в соцмережах, що перед займанням було чути кілька вибухів.

Хоча на світлині все виглядає досить «пристойно» (вогонь приборкано, рятувальники охолоджують зовні майже цілий (дах все-таки вигорів) резервуар), МНС РФ, звісно, може приховувати чи прикрашати інформацію.

Зрештою воно вказало, що пожежу гасять сімдесят вогнеборців – це багато. Також озвучено незвично велику кількість жертв: від опіків та отруєння токсичними газами загинули двоє і поранені четверо людей.

При цьому атаку дрона-камікадзе МЧС РФ заперечує. Але місцеві пригадають, як над Ухтою ще у квітні 2024-го начебто був збитий український дрон-розвідник. Втім не можна виключати й диверсію…