У Росії оголосили в розшук президента Зеленського

В Москві у владної фашистської верхівки черговий приступ шовінізму. Він вилився в те, що МВС Росії оголосило в розшук президента України Володимира Зеленського.

Про це свідчить відповідна інформація, що з’явилась у базі відомства, повідомляє пропагандистське інформагентство РИА-Новости на своєму Telegram-каналі.

У повідомленні зазначається, що «Зеленського Володимира Олександровича, який народився 25.01.1978 року у Кривому Розі, розшукують за статтею Кримінального кодексу РФ».

Традиційно російське МВС не вказало, за якою саме статтею оголошений розшук. Інформації у російських ЗМІ щодо цього також немає.

Раніше МВС РФ оголосило в розшук прем’єр-міністра Естонії Каю Каллас та міністра культури Литви Симонаса Кайріса.

Ще раніше в Росії оголосили в розшук командувача Повітряних сил ЗСУ Миколу Олещука та главу Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова.

Взагалі Росія під керівництвом Путіна діє за принципами «око за око», «сам дурак»… Міністерство внутрішніх справ РФ в липні минулого року оголосило в розшук суддю Міжнародного кримінального суду (МКС) Томоко Акане, що видала ордер на арешт глави російського правлячого режиму Володимира Путіна.

А в травні 2023 року це відомство оголосило в розшук Каріма Хана – прокурора Міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт Владіміра Путіна й дитячого омбудсмена РФ через викрадення дітей із України.