У Росії бойовики ІДІЛ захопили колонію

В виправній колонії №19 в місті Суровікіно Волгоградської області фашистської РФ ув’язнені з числа радикальних ісламістів (попередньо з ІДІЛ) вбили кількох охоронців, ще кількох поранили, взяли заручників і вимагають два мільйони доларів і гвинтокрил.

Про це зараз масово повідомляють російські ЗМІ, однак їхні дані розрізняються між собою. Наприклад, хтось каже, що загинули щонайменше троє охоронців і один ув’язнений, а інші, що лише один.

Кількість заручників і поранених наразі невідома. Але всі джерела вказують, що важко поранений начальник колонії Андрій Дев’ятов зумів втекти і зараз перебуває в реанімації.

Сам напад стався під час засідання дисциплінарної комісії. На відео, які потрапили в інтернет, видно закривавлених мертвих чи поранених охоронців, а також нападників з ножами.

Силовики перекрили оточуючі вулиці, судячи з усього, готуються до штурму…

Український журналіст Андрій Цаплієнко знайшов прізвища нападників — двоє з Узбекистану, ще двоє з Таджикистану.